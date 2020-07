El Salvador inicia segunda fase de reapertura económica pese al aumento de casos de coronavirus

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que no postergará más el proceso de reapertura de la economía, a pesar de que los casos de coronavirus se han incrementado en el país.

“Sí habrá segunda fase de reactivación económica el 21 de julio”, dijo el mandatario en una rueda de prensa el 18 de julio pasado.

Bukele lamentó que, por falta de una cuarentena obligatoria que debe ser aprobada por el Congreso, los casos de la enfermedad se incrementaron y por ello “no tiene sentido” seguir postergando el proceso de reapertura de la economía, pues las personas de una forma u otra se seguirán contagiando al tener libre movilidad.

“Mientras no haya restricción a la movilidad y si no nos dan las herramientas (como la cuarentena), no vamos a bajar los contagios y no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura”, agregó el gobernante.

Necesitamos una cuarentena para bajar la curva de contagios. Lastimosamente NO HAY otra forma. Retrasar la Fase 2 de la reapertura económica por 15 días, sin cuarentena, no sirvió de nada. El virus se mueve con su vector, el ser humano. No es la economía. Es la movilidad. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2020

El país mantuvo una cuarentena entre el 21 de marzo y el 13 de junio, cuando finalizó luego de que el gobierno y la Asamblea Legislativa no lograran un acuerdo para una prórroga.

El Salvador emprendió una primera fase de reapertura económica el pasado 16 de junio, basada en un plan que el gobierno definió junto a sectores productivos, y permitió la vuelta al trabajo en la construcción, manufactura textil, entre otros, y parte del sector público.

#HaciaLaNuevaNormalidad | La fase II de la #ReaperturaEconómicaSV inicia el martes 21 de julio, y entre los sectores que volverán a funcionar se encuentran el transporte público. Ante esto, el Gobierno del Presidente @nayibbukele ejecutará un plan de funcionamiento ordenado. pic.twitter.com/fM0g5HkEQc — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 19, 2020

Una segunda fase de ese plan debía comenzar el 7 de julio, pero su inicio se postergó hasta el 21 de julio ante el incremento de casos de covid-19.

Esa nueva fase de apertura de la economía contempla el regreso a las labores en centros de atención telefónica, servicios profesionales y empresariales, y el transporte público.

Hasta la mañana de este 19 de julio, El Salvador contabilizaba 11 mil 846 casos del nuevo coronavirus, entre ellos 335 fallecidos y 6 mil 705 recuperados.