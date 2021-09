El Salvador arresta a experto crítico de la implementación del bitcoin por “fraude financiero”

La Policía de El Salvador arrestó este miércoles a Mario Gómez, un especialista en informática y criptomonedas que ha sido crítico de la implementación del bitcoin en el país centroamericano, por supuestamente estar implicado en delitos de fraude financiero.

“Intervenimos a Mario Gómez en vías de investigación por los delitos de fraude financiero, relacionados a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario, donde sus estados de cuenta han quedado vulnerados”, publicó la Policía Nacional Civil (PNC) en su Twitter.

Indicó que “los dispositivos móviles incautados a Gómez, serán puesto a la orden de la @FGR_SV (Fiscalía General de la República para las pericias técnicas necesarias”.

La madre del especialista, Elena de Gómez, declaró a periodistas que el experto fue detenido sin una orden de captura y fue llevado a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Salvador.

#BREAKING: The mother of Mario Gomez @mxgxw_alpha, the anti-#BTC activist detained by El Salvador's authorities, reveals that the police didn’t explain the reason for Mario's detention & took his phone. @nayibbukele's authoritarian police tactics in action.pic.twitter.com/0PNTCLvHxw

— Steve Hanke (@steve_hanke) September 1, 2021