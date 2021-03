El presidente de Ghana recibió la primera dosis del programa Covax en el mundo

El presidente, de 76 años y cuyo país recibió la primera entrega mundial de vacunas Covax el miércoles 24 de febrero, recibió una primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca, según imágenes difundidas en directo por la televisión nacional de su país.

“Es importante que predique con el ejemplo, demostrando que esta vacuna es segura al ser la primera persona en recibirla, para que todos en Ghana se sientan cómodos al vacunarse”, dijo el jefe de Estado en un discurso.

“Ponerse la vacuna no alterará el ADN, no te incrustarán un aparato de seguimiento en el cuerpo ni causará infertilidad. Como presidente, quiero asegurar que la vacuna es segura”, insistió.

On Monday, 1st March 2021, my beautiful Rebecca and I were at the 37 Military Hospital to take the COVID-19 vaccine publicly. The vaccine is safe, and it will help protect us against the impact of COVID-19 on our health. 1/2 pic.twitter.com/4MVXOioOIo

— Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) March 1, 2021