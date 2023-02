“El Panther”: la historia del líder regional del CJNG que falleció en prisión

Las primeras hipótesis sobre la muerte de “El Panther” apuntan a una posible suicidio por ahorcamiento; sin embargo, las investigaciones continúan para conocer el verdadero motivo del fallecimiento del narcotraficante.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ofrecido una versión oficial sobre la muerte del jefe regional perteneciente a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Two months after being arrested, Humberto López Cabezas, El Panther, a former regional leader of the Jalisco Cartel – New Generation in the region of Uruapan, died by hanging in the prison of La Piedad, Michoacán.https://t.co/TqMTUne65z pic.twitter.com/7oQmSsxMV8

— Borderland Beat (@Borderland_Beat) February 14, 2023