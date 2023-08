El ciclón Hilary se intensifica a huracán en el Pacífico mexicano

Hilary, que surgió el miércoles 15 como tormenta tropical, estaba 515 kilómetros al sur-suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, y 520 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, cuando se transformó en huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes confirmó también el paso de Hilary de tormenta a huracán y afirmó que se espera que se debilite significativamente antes de que llegue al sur de California y partes del suroeste, aunque podría dejar fuertes lluvias e inundaciones en la zona.

Según afirmó a CNN el científico de la Universidad de California en Los Ángeles, Daniel Swain, “la precipitación de varios años” podría caer en algunas de las áreas más secas de California.

De acuerdo con el SMN de México, el fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y tiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora con rachas de 150 kilómetros por hora.

El pronóstico estima que Hilary tocará tierra el lunes 21 de agosto, cuando impactaría al norteño estado de Baja California como tormenta tropical.

Hurricane #Hilary is rapidly intensifying southwest of Mexico. Tropical Storm Warnings and Watches are now in effect for southern parts of Baja California Sur. pic.twitter.com/fdXFN3Hs1d

— Zoom Earth (@zoom_earth) August 17, 2023