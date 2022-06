“El Chapo” Guzmán: el día que AMLO saludó a la mamá del narcotraficante (y la polémica que generó este encuentro)

Este jueves 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de una de sus acciones más polémicas de los últimos años: el día que saludó a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, el presidente de México reveló que no tiene “ningún problema de conciencia” por haber saludado a María Consuelo Loera, madre del narcotraficante mexicano, durante una visita al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en 2020.

“Llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo y saludo a uno por uno y foto, foto, foto, foto, familias completas”, recordó López Obrador sobre el día que conoció a la mamá de “El Chapo”.

El 29 de marzo de 2020, durante una visita a Chihuahua para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, Andrés Manuel López Obrador fue captado mientras estrechaba la mano de una señora, que resultó ser la madre de Joaquín Guzmán Loera.

“Yo te saludo, no te bajes, no te bajes. Ya recibí tu carta”, dijo AMLO mientras saludaba amablemente a la mamá del capo del narcotráfico.

La carta a la que el mandatario hizo mención durante este encuentro era un documento escrito por María Consuelo, en el cual solicitaba que AMLO interviniera para que ella pudiera viajar a Estados Unidos y encontrarse con “El Chapo”, quien está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que AMLO habla sobre su polémico encuentro con la mamá del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que hace algunas semanas atrás aseguró que saludarla no le quita nada.

“Me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y? ¿Qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada. Además, también, una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas ¿Por qué generalizar?”, indicó.

El saludo entre Andrés Manuel López Obrador y la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán le ha causado un sinfín de críticas al mandatario ya que en otras ocasiones se ha negado a recibir a activistas políticos, a pesar de aceptar reunirse con la madre del narcotraficante más peligroso en la historia de México.