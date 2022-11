“El Chapo” Guzmán: cuál es la identidad del supuesto heredero del Cártel de Sinaloa luego de la captura del narcotraficante

A raíz de la ausencia de Joaquín Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada tomó las riendas de esta organización criminal y continuó traficando su producto en México y EE.UU.

Sin embargo, casi cuatro años después de la condena de “El Chapo” Guzmán, salió a la luz el nombre del verdadero heredero del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de “El Chapo”, sería el heredero de esta organización al actualmente ser uno de los cabecillas al mando.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022