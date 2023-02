El caso de la mujer siria y su bebé que fueron rescatados de entre los escombros dos veces tras terremoto

Al menos 40 mil personas murieron en el terremoto que azotó Turquía y Siria el pasado 6 de febrero y aunque ya ha pasado más de una semana de la tragedia, las historias de supervivientes siguen saliendo a luz.

Una de estas impactantes historias es la que vivió Dima, quien vive en Jindiries, en el noroeste de Siria.

Esta localidad es una de las más afectadas por el terremoto y que, además, es controlada por los rebeldes, destacó El Universal.

El potente terremoto derrumbó parcialmente la casa de Dima y ella quedó atrapada, tenía siete meses de embarazo.

Cuando rescatistas lograron sacarla, la trasladaron hacia un hospital en Afrin, donde dio a luz a un varón, al que llamó Adnan.

El hospital está a cargo de la Sociedad Médica Sirio-Americana (SAMS), que fue la que compartió la historia.

SAMS es una organización médica de ayuda y que trabaja en zonas de conflicto, como Siria y otras.

A pesar de que Adnan nació antes de lo previsto, se encontraba en buenas condiciones de salud por lo que tres días después, madre, esposo e hijo regresaron a casa.

El peligro parecía haber pasado, sin embargo, la vivienda no resistió y colapsó por completo. Dima y Adnan quedaron atrapados, de nuevo.

Milagrosamente, brigadas los rescataron y el menor fue trasladado hacia el mismo hospital de nuevo.

En esta ocasión en estado crítico debido a una grave deshidratación e ictericia, mientras que Dima, la madre del menor, sufrió una grave lesión en una pierna y fue atendida.

El pediatra Abdulkarim Hussein al-Ibrahim contó a BBC News que el bebé estaba respondiendo bien al tratamiento.

Mientras el menor se recupera, Dima y su esposo, Abdul, llegaron a una tienda de campaña instalada para los damnificados del terremoto.

La familia damnificada argumentó que no regresó a su casa después de que Dima diera a luz por negligencia, sino por no tener otro lugar a dónde ir.

Doce años de guerra tienen sumida en la pobreza a la población siria que vive en la zona rebelde.

Este martes 15 de febrero por primera vez desde 2020, un convoy de ayuda entró en las zonas rebeldes del norte a través del paso fronterizo de Bab al Salama con Turquía, informó un periodista de AFP.

El convoy está compuesto por 11 camiones de ayuda humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo un portavoz de esta organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Check out this video about Adnan and his family’s story highlighting the devastation caused by Syria's earthquake.#Syria #Syrian #syriaearthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hmvHotwQlP

— sams_usa (@sams_usa) February 13, 2023