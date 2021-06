Edificio colapsado en Miami necesitaba una reparación de US$9 millones, revela informe

Tres años antes de que se registrara la tragedia en un edificio situado frente a las costas de Miami, una empresa habría hecho una verificación y advirtió sobre la necesidad de hacer una reparación a profundidad en los cimientos del edificio que tendrían un costo de US$9 millones.

El dato quedó expuesto gracias a un correo electrónico de la empresa Morabito Consultants, que forman parte de los documentos publicados por la ciudad de Surfside, mientras que los cuerpos de socorro siguen buscando entre los escombros a cerca de 150 personas que siguen desaparecidas; al menos nueve perdieron la vida.

La publicación de la estimación de costos se se produjo tras la publicación de otro documento de la empresa que mostraba que la cubierta de la piscina de la planta baja del edificio estaba apoyada en una losa de hormigón que presentaba “importantes daños estructurales” y debía ser reparada en profundidad. Ese informe también revelaba “abundantes grietas y desconchados” en las columnas, vigas y paredes de hormigón del estacionamiento.

El informe no advertía del peligro inminente de los daños, y no está claro si alguno de los daños observados fue responsable del derrumbe de las Torres Champlain Sur, ya que la causa aún no se ha establecido, pero por ahora las primeras señales apuntan a fallas que podrían haber sido atendidas con anterioridad a la tragedia.

La estimación de costes mostraba que las reparaciones en todo el edificio costarían más de US$9.1 millones, y que sólo el costo de las obras en el garaje, la entrada y la cubierta de la piscina costaba más de US$3.8 millones. Cuando el edificio se derrumbó, las obras aún no se habían efectuado.

El informe anterior decía que la impermeabilización bajo la cubierta de la piscina había fallado y se había colocado de forma incorrecta en lugar de ser inclinada, lo que impedía que el agua se drenara.

“El fallo de la impermeabilización está causando importantes daños estructurales a la losa estructural de hormigón situada debajo de estas zonas. Si no se sustituye la impermeabilización en un futuro próximo, el grado de deterioro del hormigón se ampliará exponencialmente”, decía el informe.

La empresa recomendó que se sustituyeran las losas dañadas en lo que sería una reparación importante.

Algunos de los daños en el hormigón del aparcamiento eran menores, mientras que otras columnas tenían barras de refuerzo expuestas y deterioradas. También se observó que muchos de los intentos anteriores del edificio de arreglar las columnas y otros daños estaban estropeados por una mala mano de obra y estaban fallando.

“Debajo de la cubierta de la piscina había nuevas grietas que salían de las grietas reparadas originalmente”, decía el informe.

Todos estos problemas deberían haberse solucionado rápidamente, dijo Gregg Schlesinger, abogado especializado en defectos de construcción y antiguo ingeniero de proyectos de construcción.

“El edificio nos habla. Nos dice que tenemos un problema grave”, dijo Schlesinger en una entrevista telefónica sobre los nuevos documentos. “Ellos (los administradores del edificio) dieron una patada a la lata en el camino. El mantenimiento era inadecuado. Todo esto eran señales de alarma que debían abordarse. No lo hicieron”.

En un comunicado el sábado, Morabito Consultants confirmó que su informe “detallaba grietas y roturas significativas en el hormigón que requerían reparaciones para garantizar la seguridad de los residentes y del público.”

La firma dijo que fue contratada de nuevo en junio de 2020 por Champlain Towers South para comenzar el proceso de recertificación de 40 años que detallaría qué trabajo debía hacerse. “En el momento del colapso del edificio, las reparaciones del techo estaban en marcha, pero la restauración del hormigón aún no había comenzado”, dijo el comunicado.

Abi Aghayere, investigadora de ingeniería de la Universidad de Drexel, dijo que la magnitud de los daños mostrados en el informe de ingeniería era notable. Además de los posibles problemas bajo la piscina, dijo que varias zonas por encima de la entrada que mostraban signos de deterioro eran preocupantes y deberían haberse reparado inmediatamente.

“¿Estaban los elementos de soporte deteriorados hasta el punto de que un elemento estructural crítico o sus conexiones fallaran provocando un colapso progresivo?”, escribió en un correo electrónico a la AP tras revisar el informe. “¿Había otras zonas de la estructura que estaban muy deterioradas y que pasaban desapercibidas?”.

El edificio estaba en medio de su proceso de recertificación de 40 años, que requiere inspecciones estructurales y eléctricas detalladas. En una entrevista el viernes, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que no estaba seguro de si la inspección se había completado, pero dijo que podría contener pistas vitales.

“Debería haber sido algo muy sencillo”, dijo Burkett. “Los edificios en Estados Unidos no se caen así como así. Hay una razón. Tenemos que averiguar cuál es esa razón”.

El derrumbe de la torre de 12 pisos el jueves por la mañana también ha planteado dudas sobre si otros edificios similares están en peligro. “Esto es una llamada de atención para la gente de la playa”, dijo Schlesinger. “Lo que da miedo son los otros edificios. ¿Cree que esto es único? No”.

Los detalles de la inspección de recertificación de los 40 años del edificio se harán públicos una vez que se hayan completado, dijo la secretaria municipal de Surfside, Sandra McCready, en un correo electrónico.

El colapso ya está atrayendo demandas, incluyendo una presentada horas después del colapso por el abogado Brad Sohn contra la asociación de propietarios del condominio que busca daños por negligencia y otras razones para todos los residentes de la torre.

La asociación, según la demanda, “podría haber evitado el derrumbe de Champlain Towers South mediante el ejercicio del cuidado ordinario, las medidas de seguridad y la supervisión”.

Un abogado de la asociación, Ken Direktor, no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.