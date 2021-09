Desde el Príncipe Harry y Meghan Markle hasta Nayib Bukele y Biden: estos son los 100 personajes más influyentes, según Time

Líderes, deportistas, innovadores o actores. La revista Time anunció este miércoles la lista de las 100 personas más influyentes de 2021 entre las que se encuentran la presidenta la Convención Constitucional chilena, Elisa Loncon, el artista cubano Luis Manuel Montero Alcántara, el príncipe Enrique y su esposa Meghan o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La revista estadounidense clasifica al centenar de personajes más influyentes en las categorías de iconos, pioneros, titanes, artistas, líderes e innovadores. Cada uno de ellos es introducido por un personaje a su vez reconocido que resalta los méritos para estar en esta prestigiosa lista.

Junto a Elisa Loncon, el primer ministro indio Narendra Modi o el actual primer ministro de Afganistán, el talibán Abdul Ghani Baradar.

“Un líder no se hace solo, un líder se hace con la colaboración de la ciudadanía, de las organizaciones y de los equipos de trabajo que tengo también aquí en la Convención Constitucional”, dijo Loncon al agradecer la distinción.

Con 54 mujeres en la lista, muchas han sido elegidas por su impronta en la política, el cine, los derechos humanos o el mundo de la empresa.

En la categoría de íconos sitúa a los duques de Sussex (que se llevan la portada de la revista) con Meghan posando de pie en primer plano y el príncipe Enrique detrás de ella.

El cocinero español José Andrés dice de ellos que “convierten la compasión en acciones en el terreno” a través de su Fundación Archewell, y dan voz a los sin voz a través de producciones para los medios.

“En un mundo donde todos tienen una opinión de gente que no conocen, el duque y la duquesa tienen compasión por la gente que no conocen. No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha”, asegura.

En la misma categoría de íconos aparece el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, junto con la tenista japonesa-haitiana Naomi Osaka, que este año se retiró de Roland Garros alegando problemas mentales, el opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni, o la cantante Britney Spears, al igual que la defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotoudeh.

Las hondureñas Indyra Mendoza y Claudia Spellmant han sido elegidas personajes influyentes por su defensa de los derechos humanos y en particular de la comunidad LGTB; la activista mexicana Olimpia Coral Melo Cruz, que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México que lleva su nombre.

La brasileña Luiza Trajano está en la lista de pioneros. De esta mujer nacida en una cuna de oro dice el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva que mientras algunos millonarios queman sus fortunas en viajes al espacio o yates, Trajano “ha optado por el desafío de crear un gigante comercial mientras construye un mejor Brasil”.

Comparte honor con el presidente de Apple, Tim Cook, los compositores Timbaland and Swizz Beatz o la actriz surcoreana ganadora de un Oscar Youn Yuh Jung, o el jugador de fútbol americano Tom Brady.

En el apartado de líderes aparecen la directora de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y China, Xi Jinping, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, el expresidente Donald Trump.

En la lista de innovadores aparecen Elon Musk y Mary Barra la presidenta de General Motors, la primera en alcanzar un puesto así.

La actriz Kate Winslet aparece en el número uno de la lista de personajes artistas más influyentes, en compañía del francés Omar Sy, Scarlett Johansson o el cantante puertorriqueño Bad Bunny cierran la lista de personajes más influyentes.

(Foto principal: @peopleenespanol/Twitter)