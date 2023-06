Sumergible desaparecido: Encuentran “escombros” en la zona donde buscan al Titán que desapareció en expedición al Titanic

La Guardia Costera de EE. UU. anunció este jueves 22 de junio que encontraron unos “escombros” cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y donde se están llevando a cabo las labores de búsqueda para ubicar el sumergible que desapareció el domingo 18 con cinco personas a bordo.

La Guardia Costera de EE. UU. dijo en Twitter que se “ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic”, que se encuentra a una profundidad de unos 3.800 metros.

Los expertos de EE. UU. y Canadá, reunidos en un centro de coordinación de operaciones en Boston, están ahora tratando de determinar a qué corresponden esos escombros y si tienen algo que ver con el sumergible desaparecido.

La Guardia Costera de EE. UU. tiene previsto dar una rueda de prensa este jueves 22 de junio a las 15.00 hora local (19.00 GMT) para ofrecer más detalles.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023