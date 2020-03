Coronavirus: la universidad de Oxford busca voluntarios para una vacuna basada en un exitoso experimento

Científicos de la universidad de Oxford, Reino Unido, avanzan en su búsqueda de una vacuna contra el coronavirus covid – 19.

Según informó este martes en un comunicado ese centro de estudios, necesitan unos 510 voluntarios para someterlos a exámenes y posteriormente se les aplicaría la vacuna.

“El equipo reclutará voluntarios sanos de edades comprendidas entre 18 y 55 años, quienes, si pasan el examen, serán los primeros humanos en probar la nueva vacuna, llamada ChAdOx1 nCoV-19, que se basa en un vector de vacuna de adenovirus. La proteína espiga de SARS-CoV-2 ya está en producción, aunque no estará lista por algunas semanas todavía”, detalla la entidad.

El estudio se lleva a cabo con colaboración de equipos del Instituto Jenner y el Grupo de Vacunas de Oxford.

Según los científicos, una fórmula similar dio buenos resultados contra otro coronavirus que causó el síndrome respiratorio de Medio Oriente.

“El equipo de Oxford tenía una experiencia excepcional de una respuesta rápida a vacunas, como ocurrió con el brote de ébola en África occidental en 2014. Esto es aún mayor desafío. Las vacunas se están diseñando desde cero y progresan a un ritmo sin precedentes. El próximo ensayo será crítico para evaluar la viabilidad de la vacunación contra el covid -19 y podría conducir a un despliegue temprano “, dijo el profesor Adrian Hill, director del Instituto Jenner y el Líder temático de vacunas del BRC de Oxford, en un comunicado.

Varios países se han unido en la búsqueda de una vacuna que frene la pandemia del coronavirus, que hasta el 31 de marzo del 2020 ha dejado 41 mil muertos y 838 mil contagios.

