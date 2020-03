Coronavirus: integrante de La Ley y el Orden muere por el virus

Luego de sufrir complicaciones de salud derivadas por el coronavirus, Josh Wallwork de 45 años, murió el 26 de marzo.

Wallwork era miembro del departamento de vestuario de la legendaria serie estadounidense La Ley y el Orden.

“Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de covid-19. Hoy murió de forma pacífica a los 45 años. Es amado por mucho y como siempre decimos, hasta la próxima”, informó un amigo de la familia.

Warren Leight, productor ejecutivo de la serie y quien trabajó con Wallwork, lamentó la noticia y compartió y mensaje para su familia y amigos.

“Uno de nuestros encargados de vestuario, un hombre hermoso, Josh Wallwork murió (…). El elenco y todo el equipo manda amor y oraciones para su familia y amigos. Estamos desconsolados”, dijo.

Very sad news today. One of our costumers, and a beautiful man, Josh Wallwork, passed away from complications of Covd-19. Cast and crew send love and prayers to his family and friends. We are heartbroken. pic.twitter.com/T2yVxtKd3e

