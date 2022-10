Conmoción en París por la muerte de Lola, la niña de 12 años que murió asfixiada y que no regresó de su centro educativo

La alcaldesa de París y otros responsables políticos expresaron este lunes 17 de octubre su conmoción por la muerte de una niña de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en un baúl el viernes 14, mientras los dos principales sospechosos comparecen ante un juez.

“París llora a la pequeña Lola. Nuestros pensamientos están con ella y su familia”, tuiteó la regidora Anne Hidalgo, quien visitó este lunes 17 el centro de secundaria Georges Brassens, en el noreste de capital, donde estudiaba la menor.

El cuerpo sin vida de la niña apareció el viernes 14 de octubre por la noche en una zona común del edificio en el que vivía, después que sus padres señalaran la desaparición de la joven que no regresó de su centro educativo situado a pocos metros.

La policía detuvo a seis personas. Dos terminaron este lunes 17 ante un juez, que debe decidir si imputarlos en este caso abierto por homicidio de una menor de 15 años, violación con actos de tortura y barbarie, y ocultación del cadáver, según una fuente judicial.

La principal sospechosa es una mujer de 24 años, que presentaría problemas psicológicos. La mujer, detenida el sábado 15 de madrugada al noroeste de París, aparece en las imágenes de videovigilancia del inmueble, donde residía la colegiala.

Un testigo también señaló la presencia de esta mujer, que le habría pedido ayuda para desplazar un gran baúl, según varios medios.

Communiqué de presse | Face à l'effroi et l'émotion suscités par la mort de Lola, les soutiens s'organisent dans un arrondissement soudé par l'épreuve. De tout cœur avec ses parents et ses proches, le 19e partage leur deuil. pic.twitter.com/j19QpEhVE8

El otro sospechoso es un hombre de 43 años, que habría acogido y transportado a la presunta autora.

Según la autopsia, Lola murió asfixiada, según una fuente próxima a la investigación. Las primeras comprobaciones señalaron importantes heridas en el cuello.

La investigación intenta determinar qué motivó y qué ocurrió desde la desaparición de la menor hasta el descubrimiento de su cadáver por un sin techo de 42 años.

En el centro de secundaria Georges Brassens, el sentimiento era este lunes 17 de miedo y de incredulidad. En la mañana, los representantes de los padres y madres de alumnos se organizaron para acoger a los adolescentes.

Grande émotion au collège Brassens dans le 19e où je me suis rendue avec @FrancoisDagnaud, @pbloche et @nicolas_nordman pour apporter mon soutien aux élèves, aux parents et à la communauté éducative. Paris pleure la petite Lola. Toutes nos pensées vont à elle et sa famille.

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 17, 2022