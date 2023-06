Cinco “influencers” que conducían un Lamborghini causan la muerte de un niño en Italia

El accidente ocurrió el miércoles 14 de junio cuando el automóvil, un Lamborghini de alquiler en el que viajaban cinco jóvenes de entre 20 y 23 años, golpeó a una madre y sus dos hijos que iban en otro vehículo.

El niño, de cinco años, murió antes de llegar al hospital. La madre, de 35 años, y su hija de tres años resultaron heridas pero sus vidas no corren peligro.

La policía inició una investigación por homicidio involuntario contra el conductor de 20 años.

Algunos de los jóvenes conductores forman parte de un grupo de “influencers” que difunden videos de sus actividades deportivas o recreativas en las redes sociales, con más de 600 mil suscriptores en YouTube, 260 mil en TikTok y 88 mil en Instagram.

El accidente se produjo cuando estaban intentando un desafío que consistía en conducir a gran velocidad en la capital italiana y pasar 50 horas seguidas a bordo de un vehículo.

YouTubers driving a #Lamborghini while #filming a video crashed into a family car in #Rome, killing a five-year-old boy and injuring his mother and sister, Italian media reported Thursday. Three of the five people in the sports car belong to a group called "Theborderline". They… pic.twitter.com/Wh0Pf3rkDi

