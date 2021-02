Cayó al mar: las impresionantes imágenes del colapso de la carretera 1 en California

La fuerte lluvia que afectó el territorio de California, EE. UU., el fin de semana causó el colapso de una carretera a unos 24 kilómetros de Big Sur, entre Los Ángeles y San Francisco.

Autoridades indicaron que, debido a la gran cantidad de agua, lodo, piedras y otros desechos el drenaje colapsó y la carretera se derrumbó en un tramo considerable.

“Esa sección que va hacia el sur se cayó al océano” dijo a medios locales uno de los primeros agentes de la Patrulla de Caminos de California que llegó a cubrir la emergencia.

El enorme derrumbe en la autopista 1 de California se observa desde varios kilómetros y autoridades ya trabajan para rehabilitar el tramo.

Gavin Newsom, gobernador de California, declaró emergencia para los condados Monterey y San Luis Obispo a causa de la fuerte lluvia de las últimas horas que ha causado deslaves y evacuación de miles de personas.

Washed out. Highway 1, south of Big Sur, shutdown to thru traffic after the road crumbled into the Pacific Ocean. This is at Mile Marker 30 near Big Creek Bridge.

The Central Coast took the biggest beating from this week's storm. https://t.co/7BWvoBEUwo @nbcbayarea pic.twitter.com/qNxECrnD8e

— Janelle Wang (@janellewang) January 29, 2021