Buscar asilo en EE. UU. o ir a un centro de procesamiento en la región: ¿cuál es la diferencia?

La apertura de estos centros de procesamiento es vista por los expertos como un “paso positivo” a centralizar la información a la que tienen acceso los migrantes en el hemisferio.

“Creo que esto está pensado para migrantes económicos”, apuntó Orta, al explicar que este tipo de migrantes no temen por su vida y únicamente están buscando mejorar las condiciones de vida personales y de su familia. “Creo que tiene mucho sentido porque irás a un centro de procesamiento y te dirán que tal vez puedes acceder a una visa de trabajo en Canadá, y eso es muy bueno”, agregó.

Ruiz, por su parte, resaltó que estos centros no significan que las personas “van a tener más acceso a la protección que antes” pues “el estándar de protección no ha cambiado y no va a cambiar. Solamente buscan centralizar las diferentes soluciones para que las personas puedan tener una opción en vez de llegar a la frontera y buscar asilo cuando al final del día muchos de ellos van a ser rechazados”.

“Creo que en realidad es una idea muy inteligente… pero ¿realmente es una alternativa al asilo? No, el asilo es decir: temo por mi vida ahora, porque mi gobierno no puede protegerme”, agregó Orta.