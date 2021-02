Boeing inmoviliza aviones 777 con motores iguales al que incendió en pleno vuelo en Estados Unidos

Momentos de verdadera angustia vivieron el 20 de febrero pasado 231 pasajeros y 10 miembros de la tripulación del vuelo 328 de United Airlines que viajaba de Denver hacia Hawaii en Estados Unidos, cuando momentos después del despegue un motor estalló y prendió en llamas.

Como si se tratara de una película de Hollywood, los pasajeros documentaron la forma en la que quedó el motor del avión Boeing 777 en el que iban, el cual se incendió luego de la explosión y después dejó regadas varias partes en lugares cercanos a Denver.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el Boeing 777-200 tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Denver debido a una falla en el motor derecho ocurrida después del despegue. El vuelo se dirigía de Denver a Honolulu al momento del incidente, según la agencia.

Informaron también que la nave aterrizó sin ningún inconveniente y nadie a bordo o en tierra resultó herido.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021