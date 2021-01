Bill Gates y su análisis sobre cómo la pandemia es una oportunidad de ver un futuro más saludable e igualitario

El fundador de Microsoft y filántropo estadounidense Bill Gates y su esposa Melinda, copresidentes de la fundación que lleva su nombre publicaron su Carta Anual correspondiente al 2021, un documento de opinión en el que tocaron varios temas sobre la pandemia de coronavirus.

El extenso artículo reflexionan también sobre las lecciones aprendidas y las que debería aplicar la población para evitar la próxima pandemia, “como si fuera una amenaza de guerra”.

“Estamos escribiendo esta carta después de un año como ningún otro en nuestras vidas”, comienza la carta del millonario y su esposa.

Explican que hace dos décadas crearon una fundación enfocada en la salud global, porque querían usar los retornos de la empresa Microsoft para mejorar tantas vidas como fuera posible.

Los Gates afirman que la salud es la piedra angular de cualquier sociedad próspera. “Si su salud se ve comprometida, o si le preocupa contraer una enfermedad mortal, es difícil concentrarse en otra cosa. Mantenerse vivo y bien se convierte en su prioridad en detrimento necesario de todo lo demás”.

Añaden que durante el último año, muchas personas, incluido ellos, han experimentado esa realidad por primera vez, pues casi todas las decisiones ahora vienen con un nuevo cálculo: ¿Cómo minimiza su riesgo de contraer o propagar el covid-19?

Recuerdan que cuando escribieron su Carta Anual 2020, el mundo estaba empezando a comprender cuán grave podría llegar a ser una pandemia del coronavirus y que aunque a la fundación ya le preocupaba un escenario pandémico, sí los sorprendió la forma drástica en que el covid-19 perturbó las economías, los empleos, la educación y el bienestar en todo el mundo.

“Pasamos de salud global a salud local”

Gates explica que en 2020, un virus que no tenía en cuenta las fronteras o la geografía cambió vidas en todo el mundo, colapsando algunas de esas distinciones entre países ricos y pobres. Al hacerlo, le dio un nuevo significado al término “salud global”, que ahora se volvió local.

“Los virus como el covid-19 nos recuerdan que, a pesar de todas nuestras diferencias, todos en este mundo están conectados por una red microscópica de gérmenes y partículas, y que, nos guste o no, estamos todos juntos en esto”, añade la carta.

“Esperamos que la experiencia que todos hemos vivido durante el último año conduzca a un cambio a largo plazo en la forma en que las personas piensan sobre la salud mundial y ayude a las personas de los países ricos a ver que las inversiones en la salud mundial benefician no solo a los países de bajos ingresos sino a todos”, se puede leer en la carta.

Algunos avances hasta ahora

“El mundo ha logrado algunas victorias importantes contra el virus en forma de nuevas pruebas, tratamientos y vacunas. Creemos que estas nuevas herramientas pronto comenzarán a doblar la curva a lo grande.(….) Somos optimistas de que el final del principio está cerca. También somos realistas sobre lo que se necesita para llegar aquí: el esfuerzo de salud pública más grande en la historia del mundo, uno que involucra a legisladores, investigadores, trabajadores de la salud, líderes empresariales, organizadores de base, comunidades religiosas y muchos otros que trabajan juntos en nuevos formas”, escriben los Gates.

Dicen que su fundación ha invertido US$1 mil 750 millones en la lucha contra el coronavirus, la mayor parte se ha destinado a producir y adquirir suministros médicos fundamentales. “Por ejemplo, apoyamos a los investigadores que desarrollan nuevos tratamientos covid-19, incluidos los anticuerpos monoclonales, y trabajamos con socios para garantizar que estos medicamentos sean fáciles de transportar y usar en las partes más pobres del mundo”.

Añaden que durante las últimas dos décadas, sus recursos económicos respaldaron el desarrollo de 11 vacunas que han sido certificadas como seguras y efectivas.

Qué hay que hacer para construir un mundo mejor

En la carta los Gates escriben sobre dos áreas que consideran esenciales para construir ese futuro mejor: “priorizar la equidad y prepararse para la próxima pandemia”.

“Desde el sida hasta el zika y el ébola, los brotes de enfermedades tienden a seguir un patrón sombrío. Hacen daño a algunas personas más que a otras, y las personas que más lastiman no son al azar. Al infectar sociedades, explotan las desigualdades preexistentes”.

“Lo mismo ocurre con covid-19. A las personas con menos les va peor que a las que tienen más. En los Estados Unidos, las comunidades de color tienen más probabilidades de enfermarse y morir que otros estadounidenses”.

“En lo que respecta a nuestro trabajo fuera de los Estados Unidos, mi enfoque principal ha sido pedir a los líderes mundiales que pongan a las mujeres en el centro de su respuesta al coid-19”.

“Las naciones ricas ya han pasado meses comprando dosis de vacunas para comenzar a inmunizar a su gente en el momento en que se aprueban esas vacunas. Pero tal como están las cosas ahora, los países de ingresos bajos y medianos solo podrán cubrir aproximadamente a una de cada cinco personas que viven allí durante el próximo año. En un mundo donde la salud global es local, eso debería preocuparnos a todos”.

Vacuna para todos

“Hasta que las vacunas lleguen a todos, seguirán apareciendo nuevos grupos de enfermedades. Esos grupos crecerán y se extenderán. Las escuelas y oficinas cerrarán nuevamente. El ciclo de desigualdad continuará. Todo depende de si el mundo se une para garantizar que la ciencia que salva vidas desarrollada en 2020 salve tantas vidas como sea posible en 2021.”

La nueva próxima pandemia

Los Gates dicen que no es demasiado pronto para pensar en la próxima pandemia. “La desafortunada realidad es que covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos agarre desprevenidos de nuevo”.

Buenas noticias

La carta asegura que la buena noticia de todo esto es que se pueden adelantar a los brotes de enfermedades infecciosas. “Aunque el mundo no se preparó para el covid-19 de muchas maneras, todavía nos beneficiamos de las acciones tomadas en respuesta a brotes pasados. Por ejemplo, la epidemia de ébola dejó en claro que necesitábamos acelerar el desarrollo de nuevas vacunas. Por lo tanto, nuestra fundación se asoció con gobiernos y otros patrocinadores para crear la Coalición para las innovaciones en la preparación ante epidemias. CEPI ayudó a financiar una serie de candidatos para COVID-19, incluidas las vacunas Moderna y Oxford AstraZeneca, y está profundamente involucrado en el trabajo de equidad de vacunas sobre el que escribió Melinda”.

“La preparación para una pandemia debe tomarse tan en serio como tomamos la amenaza de guerra. El mundo necesita duplicar las inversiones en I + D (investigación y desarrollo) y organizaciones como CEPI que han demostrado ser muy valiosas con el covid-19″.

Gastar millones para ahorrar billones

Los Gates también dejan claro que la pandemia de coronavirus le costará al mundo US$ 28 billones. “El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes)”, dice la carta, que agrega que la mayor inversión debe ser de países ricos.

Bill Gates añade que espera que para la próxima pandemia el mundo tenga lo que él llama “plataformas de megadiagnóstico”, que podrían evaluar hasta el 20 por ciento de la población mundial cada semana.

Los avances que ha dejado la lucha contra el coronavirus

“Las vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacuna que brinda instrucciones para enseñarle a su cuerpo a combatir un patógeno. Esta pandemia ha acelerado enormemente el proceso de desarrollo de la plataforma”.

“Predigo que las vacunas de ARNm se desarrollarán más rápido, serán más fáciles de escalar y más estables de almacenar durante los próximos cinco a diez años. Eso sería un gran avance, tanto para futuras pandemias como para otros desafíos de salud mundial. Las vacunas de ARNm son una plataforma prometedora para enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria”.

Urge un sistema de alerta global

Los Gates dicen que se necesita detectar los brotes de enfermedades tan rápido como se pueda, en el sitio donde ocurran, y para eso es necesario un sistema de alerta global, con el cual actualmente no se cuenta”.