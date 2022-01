Bill Gates y los otros multimillonarios no dejarán herencia a sus hijos y esto es lo que se sabe

En la actualidad, existen varios multimillonarios que han generado su fortuna en el ámbito de la música, tecnología, negocios y actuación.

Las exorbitantes cifras que manejan ascienden a miles de millones de dólares y sus familiares se ven beneficiados de la riqueza que poseen estas personas.

Sin embargo, contrario a lo que muchos esperarían, algunos multimillonarios han optado por no heredar a sus hijos y dejar que ellos creen su propio camino en la vida.

Algunos magnates han tomado esta drástica decisión debido a que dejar dinero a su descendencia puede resultar contraproducente y han decidido que la mejor herencia es enseñarles a trabajar por su cuenta y generar sus propios ingresos.

La lista de los multimillonarios que han decidido no heredar nada de su fortuna a sus hijos la encabezan las siguientes celebridades.

Bill Gates

El fundador de Microsoft es considerado la cuarta persona más rica del mundo y su fortuna ronda los US$134 mil millones.

A pesar de su riqueza, Bill Gates anunció que solo le dejaría a sus hijos una “porción minúscula de dinero”, de acuerdo con declaraciones realizadas al Daily Mail en 2011.

En ese entonces, el filántropo estadounidense comentó que sus hijos, Jennifer, Roy y Phoebe, recibían dinero por su parte y no debían de preocuparse por nada. No obstante, informó que esta no sería la situación cuando a los tres les tocara decidir su futuro.

“Se les dará una educación increíble y todo será pagado. Seguro que nos encargaremos de todo lo relacionado con su salud. Pero en términos de sus ingresos, tendrán que elegir un trabajo al que les guste ir”, informó Bill Gates.

Al parecer, la idea del magnate estadounidense no ha cambiado durante los últimos años. En 2016, durante una entrevista en el programa británico This Morning, afirmó su postura en contra que los niños tengan una gran suma de dinero a su disposición.

“No estoy a favor de que los niños tengan grandes sumas de riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que puedan hacer o no en su propio camino”, afirmó.

Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook es considerado como la sexta persona más rica del mundo y su valor asciende a los US$124 millones.

Zuckerberg, de 37 años, también es dueño de las redes Instagram, Messenger y WhatsApp, y en los últimos meses comenzó a explorar el metaverso al convertir su empresa a Meta.

Luego del nacimiento de su última hija, Mark Zuckerberg anunció que donaría el 99 por ciento de las acciones de su empresa a una fundación enfocada en promover la igualdad en el mundo.

Con esta decisión, las hijas del dueño de Facebook no tendrían herencia ni dinero proveniente de las empresas de su padre.

“Sabemos que esta es una pequeña contribución en comparación con todos los recursos y talentos de quienes ya trabajan en estos temas. Pero queremos hacer lo que podamos, trabajando junto a muchos otros”, informó Zuckerberg.

Warren Buffett

Buffet es uno de los empresarios más exitosos del mundo y es presidente de Berkshire Hathaway, conglomerado que posee acciones en firmas mundialmente conocidas como Coca Cola, American Express y Johnson & Johnson.

El multimillonario de 91 años figura en el puesto número ocho de las personas más ricas del mundo de acuerdo a Forbes y acumula una fortuna de más de US$105 mil millones.

Warren Buffet ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de hacer que sus hijos se abran camino en el mundo por sus propios medios y que aprovechen las oportunidades que tienen.

“Les dejaré dinero suficiente para que sientan que pueden hacer cualquier cosa, pero no les daré tanto como para que no hagan nada”, comentó el millonario.

Actualmente, Buffet se encuentra en proceso de donar el 99 por ciento de su fortuna a distintas organizaciones benéficas.

Anderson Cooper

El aclamado presentador de noticias en CNN recientemente se convirtió en padre y ha declarado que no tiene intención alguna de dejar toda su fortuna en manos de su hijo.

“No estoy tan interesado en el dinero. No tengo la intención de tener algún tipo de olla de oro para mi hijo”, expresó Cooper.

Anderson Cooper ha acumulado una fortuna de más de US$12 millones a lo largo de su carrera periodística y durante una charla con la revista Business Insider reveló que las herencias pueden llegar a ser una maldición.

“No creo que voy a heredar dinero. Creo que es una iniciativa tonta”, confesó.