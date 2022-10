Nobel de Medicina 2022: el sueco Svante Pääbo gana el premio por sus hallazgos sobre el ADN de los neandertales

El sueco Svante Pääbo es el ganador del premio Nobel de Fisiología y Medicina 2022, anunció este lunes el Instituto Karolinska de Suecia.

Pääbo, quien tiene 67 años, recibe el importante galardón por sus descubrimientos sobre la evolución humana.

El comité dijo que el investigador logró la tarea aparentemente imposible de descifrar el código genético de uno de nuestros parientes extintos: los neandertales.

Al otorgar el premio Nobel de Fisiología y Medicina inicia la semana de anuncios de los premios Nobel. Este viernes se conocerá los ganadores del Nobel de Paz.

De acuerdo con lo señalado los miembros del comité que otorga el premio “Svante Pääbo ha establecido una disciplina científica completamente nueva, la paleogenómica”.

“Al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos, sus descubrimientos proporcionan la base para explorar lo que nos hace únicamente humanos”, agregan.

Durante la exposición hecha después del anuncio, se resaltó que el genetista sueco también hizo el descubrimiento de un homínido extinto, el denisova, que logró a partir de datos del genoma recuperados de una muestra de hueso de un dedo pequeño.

Para el comité también es importante destacar que Pääbo descubrió el hecho de que se había producido una transferencia de genes de estos homínidos ahora extintos al Homo sapiens tras la migración fuera de África hace unos 70.000 años.

Say good morning to our new medicine laureate Svante Pääbo!

Pääbo received the news while enjoying a cup of coffee. After the shock wore off, one of the first things he wondered was if he could share the news with his wife, Linda.

Photo: Linda Vigilant pic.twitter.com/l27hnzojaL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022