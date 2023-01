La polémica nominación al Oscar de la actriz Andrea Riseborough por la que la Academia de Hollywood abrió una investigación

¿Rompió la campaña de promoción de su nominación alguna regla de la Academia de Hollywood?

Muchos en la industria del cine quedaron atónitos cuando Riseborough fue nominada a mejor actriz la semana pasada por su actuación en To Leslie. No porque no lo mereciera (más bien todo lo contrario), sino por lo inusual que era el reconocimiento para alguien que prácticamente no tenía ningún impulso previo en la temporada de premios.

Superestrellas como Gwyneth Paltrow, Edward Norton y Courteney Cox se encuentran entre los que trataron de conseguir apoyo para Riseborough en los últimos días de la votación para las nominaciones a los Oscar.

En To Leslie la actriz británica interpreta a una madre alcohólica que derrocha sus ganancias de lotería, en una película elogiada por la crítica pero poco conocida.

A pesar de que los esfuerzos de las estrellas finalmente tuvieron éxito, se han planteado dudas sobre cómo se logró la nominación de Riseborough y si algunos de los que hicieron campaña por ella rompieron alguna regla.

La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood indicó que el tema será parte de la agenda en su próxima reunión este martes, luego de que el organismo recibiera numerosas llamadas y correos electrónicos sobre la inclusión de la actriz entre las nominadas.

La Academia dijo el viernes en un comunicado que su objetivo era garantizar que la competencia de premios “se lleve a cabo de manera justa y ética”. El organismo dijo que quería confirmar que “no se violaron las pautas” y examinar “si es posible que se necesiten cambios en las pautas en una nueva era de redes sociales y comunicación digital”.

La cuestión de si las reglas de la Academia fueron violadas por algunos de los que abogaron por Riseborough se centra en algunas publicaciones específicas que no solo la promocionaban, sino que también hacían referencia a sus competidoras, algo que está estrictamente prohibido.

Las reglas oficiales de la Academia establecen que no se tolerará ninguna forma de comunicación pública por parte de cualquier persona directamente asociada con una película elegible que “intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película o logro de la competencia”.

“En particular”, añaden, “queda expresamente prohibida cualquier táctica que señale a ‘la competencia’ por su nombre o título”, y quien lo haga será sancionado con un año de suspensión de la afiliación a la Academia.

Una publicación de Instagram ahora eliminada que ha sido particularmente destacada. Fue publicada por la cuenta oficial de To Leslie. Citaba a Richard Roeper del Chicago Sun-Times, quien escribió: “Por mucho que admire el trabajo de (Cate) Blanchett en Tár, mi interpretación favorita de una mujer este año fue la de la camaleónica Andrea Riseborough”.

Reuters Algunas publicaciones compararon a Riseborough con su competidora Cate Blanchett (en la foto), lo que va en contra de las reglas de la Academia.

Si bien no hubo irregularidades por parte del crítico al expresar su opinión, es posible que haya irregularidades por parte de la campaña To Leslie al elegir una cita que comparaba a Riseborough con Blanchett.

Del mismo modo, Frances Fisher, que actuó en Titanic y Gone In 60 Seconds (“60 segundos”), fue una de las que nombró a otras candidatas a mejor actriz como Blanchett y Michelle Yeoh al publicar su apoyo a Riseborough (curiosamente, la propia Blanchett elogió a Riseborough, junto con otras actrices, durante su discurso de aceptación en los recientes Critics’ Choice Awards).

Estas aparentes infracciones de las reglas bien podrían haberse hecho inocentemente. Es poco probable que todos los miembros de la Academia y los equipos de relaciones públicas de películas conozcan todas las reglas de campaña de los Oscar.

De todos modos, es poco probable, aunque no imposible, que Riseborough sea descalificada de la carrera de mejor actriz. En el pasado se han suspendido a nominados al Oscar, aunque nunca en una categoría de actuación.

El cabildeo es históricamente una de las infracciones de reglas más comunes que resulta en una nominación cancelada. Si bien se permite la promoción y publicidad de uno mismo o de una película, no se permite contactar personalmente a los votantes de la Academia por teléfono.

¿Qué otras nominaciones han sido retiradas?

Estos son tres de los ejemplos más recientes de nominaciones al Oscar revocadas:

En 2012, una nominación para el cortometraje noruego Tuba Atlantic fue eliminada de la categoría de mejor cortometraje después de que se descubriera que la película se emitió en la televisión noruega antes de su estreno en cines, lo que va en contra de las reglas de la Academia.

En 2013, una nominación a la mejor canción original por Alone Yet Not Alone, de la película cristiana del mismo nombre, fue dada de baja después de que el compositor de la canción, Bruce Broughton, enviara un correo electrónico a los miembros de la rama de música de la Academia directamente para “hacerles saber de su postulación”. El mismo Broughton fue gobernador de la Academia y director de la rama de música.

En 2017, se retiró una nominación de mezcla de sonido para la película 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (“13 horas: Los soldados secretos de Bengasi”) después del descubrimiento de “cabildeo telefónico” que violaba las reglas de votación.

Algo que podría ser más probable es algún tipo de castigo leve para cualquiera que viole las pautas de la Academia al abogar por Riseborough.

La Academia también puede publicar una declaración después de su reunión del martes reiterando cuáles son las reglas, o potencialmente incluso endureciéndolas.

La mayoría de los expertos de la industria están de acuerdo en que Riseborough ofrece una actuación fuerte y memorable en To Leslie, pero a algunos les preocupa que su nominación a mejor actriz haya sido a expensas de actrices negras.

Getty Images Se esperaba ampliamente que Danielle Deadwyler, fotografiada con su coprotagonista Jalyn Hall, fuera nominada por su actuación en “Till”.

Se pensaba que Viola Davis, por ejemplo, podía competir por The Woman King (“La mujer rey”). Pero la omisión de Danielle Deadwyler fue lo más difícil de digerir para muchos.

Muchos la elogiaron por su sobresaliente papel en Till (traducida como “Till: justicia para mi hijo” o “Till – El crimen que lo cambió todo”), una película sobre el linchamiento de Emmett Till, de 14 años, en 1955 en Mississippi.

La directora de Till, Chinonye Chukwu, acusó a la Academia de “misoginia descarada hacia las mujeres negras”, mientras que los seguidores de los premios expresaron su consternación porque Deadwyler había sido pasada por alto.

Pero incluso si se revocara la nominación de Riseborough, eso no significaría necesariamente que Deadwyler u otra actriz tomaría su lugar. En la mayoría de los casos anteriores de eliminación de nominados, la categoría se redujo a cuatro aspirantes en lugar de agregar uno nuevo.

Muchos expertos estaban encantados de ver a Riseborough nominada y se sintieron más molestos por las nominaciones de Ana de Armas, cuya película Blonde (“Rubia”) no gustó en gran medida, y de Michelle Williams, quien algunos sintieron que estaba tomando un lugar en la carrera de actriz principal cuando su personaje en “Los Fabelman” era más bien uno secundario.

En última instancia, por supuesto, son los 10.000 votantes de la Academia (alrededor de 1.500 de los cuales pertenecen a la rama de actores) quienes tienen la responsabilidad de las nominaciones en lugar de la propia Riseborough o cualquiera de las otras actrices.

Los nominados potenciales al Oscar generalmente tienen campañas costosas detrás de ellos, generalmente financiadas por el estudio de su película. Pero To Leslie, que recaudó US$27.000 en taquilla, se basó más en el boca a boca de sus seguidores.

Getty Images Marina de Tavira (en la foto junto a la protagonista de “Roma”, Yalitza Aparicio) obtuvo una impactante nominación a actriz de reparto en 2019.

La nominación de Riseborough fue muy inusual principalmente porque no había sido nominada en ninguna de las ceremonias de premios previas, excepto en los Independent Spirit Awards, que premian específicamente a las películas independientes.

Quizás una de las comparaciones más cercanas a lo sucedido con Riseborough es el caso la intérprete de “Roma” Marina de Tavira, que los expertos creen que es la única actriz que obtuvo una nominación al Oscar sin una sola nominación en otros premios.

Hay otras comparaciones que hacer. En 2004 se lanzó una campaña publicitaria impresa para la actuación de Shohreh Aghdashloo en House of Sand and Fog (“La casa de arena y niebla”). Tres de los anuncios se referían a Renée Zellweger -quien finalmente ganó por su actuación en Cold Mountain (“Regreso a Cold Mountain”)-, citando a críticos que decían que preferían la actuación de Aghdashloo a la de ella.

Bruce Davis, el director ejecutivo de la Academia en ese momento, lo calificó como un “anuncio de ataque”, y los jefes del estudio de cine posteriormente se disculparon y dijeron que habían cometido “un error muy malo y desacertado”.

Sin embargo, la posibilidad de que se retire la nominación de Riseborough fue recibida con escepticismo por parte de los críticos de cine en las redes sociales. El anuncio de la reunión del martes de la Academia se convirtió rápidamente en un meme, y muchos expertos bromearon diciendo que ahora también se están revisando otros desaires previos de los Oscar.

Algunos medios de comunicación tienen interés en generar tensión sobre la nominación de Riseborough. Muchas publicaciones del mundo del espectáculo ganan millones de dólares cada año con los métodos de campaña más tradicionales, es decir, los estudios de cine les pagan por anuncios impresos o en internet.

Mientras tanto, muchos han salido en defensa de Riseborough. La estrella de “Merlina” Christina Ricci dijo: “Parece hilarante que la ‘nominación sorpresa’ (lo que significa que no se gastaron toneladas de dinero para posicionar a esta actriz) de una actuación legítimamente brillante esté siendo investigada”.

“¿Así que solo las películas y los actores que pueden costear las campañas merecen reconocimiento? Me parece elitista, exclusivo y, francamente, muy atrasado. Si se la quitan, qué vergüenza”, opinó.

