Hackeo a Jeff Bezos: por qué acusan al príncipe heredero de Arabia Saudita de acceder al teléfono del dueño de Amazon

Son las conclusiones que se extraen de un exhaustivo análisis forense digital al celular del dueño de Amazon, que fue publicado por los diarios británicos The Guardian y Financial Times.

El hackeo habría ocurrido en mayo de 2018.

Un mensaje de WhatsApp desde un número que habría usado por el príncipe saudita aparece implicado en la filtración de datos, de acuerdo a los informes.

Pero Arabia Saudita niega que su príncipe heredero sea el responsable.

Desde de la embajada del país árabe en Estados Unidos, dijeron que la historia es “absurda” y pidieron que se realice una investigación.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020