El escándalo de corrupción de Vitol, la multinacional del petróleo que montó una red de sobornos en varios países de América Latina

Otra gran compañía internacional se ve salpicada por un escándalo de corrupción en sus negocios en América Latina.

Esta vez se trata del gigante Vitol, compañía lider en la comercialización de petróleo a nivel mundial, que admitió haber pagado al menos US$10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegiada y amañar la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos países.

La información la dio a conocer en un comunicado emitido el pasado diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una investigación de la unidad de Corrupción Internacional del FBI puso al descubierto las irregularidades.

Vitol Inc. Agrees to Pay over $135 Million to Resolve Foreign Bribery Case https://t.co/FItdjPb1OC

— Justice Department (@TheJusticeDept) December 3, 2020