Barack Obama da positivo a covid-19, habla de su estado de salud y el de su esposa Michelle Obama

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama anunció el domingo que dio positivo al covid-19 tras haber padecido síntomas leves, pero dijo que se sentía “bien”.

“Acabo de dar positivo al covid”, tuiteó el exmandatario. “Tuve la garganta áspera durante unos días, pero por lo demás me siento bien”.

Su esposa, Michelle Obama, recibió una prueba negativa, agregó. “Michelle y yo estamos agradecidos de estar vacunados y de haber recibido una dosis de refuerzo”, agregó el expresidente demócrata, quien llamó a la población a que se vacune “aunque estén bajando los casos” en el país.

El número de contagios detectados por covid-19 ha descendido drásticamente en Estados Unidos en las últimas semanas, con unos 40 mil casos diarios se han reportado en los últimos días, frente a los 700 mil del pico de la ola ómicron a mediados de enero.

El número de muertes también está cayendo, lo que llevó a las autoridades sanitarias estadounidenses a relajar sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas a finales de febrero.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

