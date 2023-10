Autoridades levantan orden de refugio en Maine, mientras continúa la búsqueda del tirador que mató a 18 personas

Las autoridades estadounidenses decidieron este viernes levantar la orden de “Shelter in place” (“refúgiate donde estés”) a los ciudadanos de Maine, que permanecen a la espera de que el autor de dos tiroteos el pasado miércoles sea atrapado.

La norma terminará este sábado y no significa que “haya pasado el peligro” ya que los ciudadanos “tienen que permanecer vigilantes”, afirmó en una rueda de prensa Mike Sauschuck, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Maine.

“Esto no quiere decir que la crisis haya terminado, que la emergencia ha terminado. Podemos seguir con nuestras vidas, (…) pero presta atención a la información que compartimos”, afirmó en una rueda de prensa en la que se anunció que las 18 víctimas ya han sido identificadas.

Los municipios de Lewiston, Lisbon, Bowdoin y Monmouth volverán así a la normalidad, tras dos días de calles desiertas y negocios y colegios cerrados, aunque no estará permitida la caza por el momento.

Minutos después del anuncio, los teléfonos celulares de las personas en la zona sonaron con el mensaje de alerta que anunciaba el levantamiento.

The shelter-in-place order has been rescinded effective immediately, however, beginning on Saturday, hunting is prohibited in Lewiston, Lisbon, Bowdoin and Monmouth, announced Mike Sauschuck, commissioner of the Maine Department of Safety. pic.twitter.com/iuB00c7RbG

La búsqueda de Robert Card, un militar estadounidense en la reserva que asesinó a 18 personas en dos tiroteos el miércoles en la ciudad de Lewiston (Maine), se centró este viernes en el río Androscoggin, junto al que se encontró el vehículo en el que presuntamente huyó.

Concretamente en el área cercana al municipio de Lisbon, en la que se está realizando una búsqueda de “posibles cuerpos” con buzos, robots subacuáticos y sónares.

BREAKING: The names of the 18 victims killed in the Lewiston, Maine mass shooting have been confirmed. Maine Safety Commissioner Mike Sauschuck reads the names out loud and holds a moment of silence to honor them.pic.twitter.com/eKMDw2Thxh

