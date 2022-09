Así fue la captura en El Salvador de un exmarine que asesinó a su novia y escapó por México y Centroamérica

El pasado 31 de agosto se confirmó la detención en El Salvador del fugitivo número 15 más buscado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals).

Se trata de Raymond McLeod, un ex infante de la marina de 37 años que era también buscado por el Departamento de Policía de San Diego, California.

McLeod es acusado de haber asesinado en California a su novia Krystal Mitchell, de 30 años, en el año 2016. Según las autoridades el hombre estranguló a su pareja hasta matarla, y decidió escapar para evadir la justicia.

Fue descubierto en la ciudad de Sonsonate, El Salvador, donde daba clases de inglés en una escuela.

Según la información, McLeod se hacía pasar por un inmigrante canadiense y decía que se llamaba Jack Eric Donovan.

Las plataformas digitales de los US Marshals confirmaron la detención de McLeod por parte de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.

U.S. Marshals 15 Most Wanted fugitive Raymond McLeod, 37, wanted by the San Diego Police Department for the 2016 murder of 30-year-old Krystal Mitchell, was taken into custody Monday afternoon by El Salvadoran law enforcement authorities without incident: https://t.co/x9GezMfevj pic.twitter.com/M9UkXjEuOm

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) August 30, 2022