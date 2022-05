Así es el rifle AR-15, el arma que usó Salvador Ramos en la masacre de Texas

El ataque en Uvalde, Texas, una pequeña localidad a una hora de la frontera con México, es el último de una ola de tiroteos en Estados Unidos, donde el horror por la violencia armada no ha logrado impulsar suficientes acciones para ponerle fin.

“¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas?”, dijo el presidente Biden, visiblemente emocionado, al dirigirse a la nación desde la Casa Blanca.

“Estoy asqueado y cansado. Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios electos de este país: es hora de actuar”, agregó el mandatario de 79 años, que fue informado de la tragedia en el Air Force One, al regresar de una gira diplomática por Asia.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo en conferencia de prensa que el sospechoso, a quien identificó como Salvador Ramos, un residente local y ciudadano estadounidense, también estaba muerto y agregó que “se cree que los oficiales que respondieron (al incidente) lo mataron”.

El rifle AR-15

De acuerdo con reportes oficiales, Salvador Ramos portaba un rifle AR-15 con el que cometió la masacre.

Según se reveló, el rifle AR-15 tiene mucha similitud con el arma conocida como M16. Sin embargo, su funcionalidad es diferente.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), reveló en su página web oficial, las características del AR-15.

Si bien el M16 y el AR-15 son muy similares en apariencia, son bastante diferentes en función y aplicación. Hoy en día, un AR-15 se refiere al rifle deportivo semiautomático, que solo es capaz de disparar un tiro con cada presión del gatillo. El término M16 se refiere al rifle de fuego selectivo utilizado por los militares.

En 1958, Eugene Stoner y Armalite desarrollaron lo que eventualmente se convertiría en el rifle de fuego selectivo M16, entonces conocido simplemente como el rifle AR-15. Ese mismo año, el Ejército probó el arma como posible reemplazo del M14. En 1959, Armalite licenció los derechos de fabricación del AR-15 a Colt.

En 1962, el Ejército compró varios rifles de tiro selectivo AR-15 para evaluar su uso potencial por parte de las tropas en Vietnam. Esto llevó a la compra de 85 mil rifles para uso en combate.

No fue hasta 1967 que los rifles de fuego selectivo se conocieron como M16 y los rifles semiautomáticos se conocieron como AR-15, que aún se mantiene vigente hasta el día de hoy.

De acuerdo con una publicación reciente de The New York Times, el gobierno estadounidense no lleva un registro exacto de cuántas armas hay en circulación. Sin embargo, se estima que puede haber entre 10 y 12 millones de estos rifles en ese país.

Según el medio norteamericano, la cantidad de armas es elevada al tomar en cuenta que, junto con otras armas de asalto, fueron prohibidas por la ley federal de 1994 a 2004. Además, se reveló que los principales fabricantes de armas de fuego producen su propio rifle genérico de estilo AR-15 y la NRA lo llama como “El rifle de Estados Unidos”.