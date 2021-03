Así descubrieron que una famosa influencer de Japón era en realidad un hombre de 50 años

Siempre se ha sabido que no todo lo que brilla es oro y esto parece aplicar a un caso que se volvió viral en Japón hace unos días cuando se descubrió que una joven y famosa influencer era en realidad un hombre de 50 años.

En muchos lugares se menciona que tengamos cuidado de navegar en internet, porque en muchas ocasiones podemos toparnos con contenidos falsos.

En las redes sociales muchas personas han encontrado una manera de ser populares y el contenido que generan en ellas atrae a muchas personas que los ven como ejemplo a seguir y disfrutan de su experiencias de vida, pero muchas veces todo es un engaño.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021