Arrestan a guatemalteco que apuñaló a ocho personas frente a un casino en Las Vegas (pensó que se reían de él)

Yoni Barrios es un guatemalteco de 32 años que fue arrestado por supuestamente haber apuñalado a ocho personas frente a un casino en Las Vegas la tarde del jueves 6 de octubre, informó el Departamento de Policía Metropolitana de esa ciudad estadounidense que, además, reportó dos personas fallecidas.

“El 6 de octubre, aproximadamente a las 11.42 horas, la Policía Metropolitana de Las Vegas recibió un reporte de apuñalamiento a múltiples víctimas en frente del casino ubicado en la calle 3100, en el Sur de Las Vegas”, indica el reporte.

Además, señala que Barrios enfrenta dos cargos de asesinato y seis de intento de asesinato con arma blanca.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Maris Mareen DiGiovanni, de 30 años, y Brent Allan Hallett, 47, residentes de Las Vegas.

Otras seis personas se encuentran hospitalizadas y, según la cadena televisiva KNTV, tres permanecen en estado crítico.

Según las evidencias que recogió la Policía, Barrios “habría actuado solo” en el ataque y señalaron que el arma que utilizó fue un cuchillo de hoja larga, que fue recuperado en la escena del crimen.

La Policía afirmó que esperaba que este 7 de octubre Barrios hiciera su primera aparición en la corte.

Contexto

Según el informe de arresto del Departamento de Policía, Yoni Barrios había llegado a Las Vegas dos días antes desde California, ya que tenía la intención de mudarse con un amigo.

Sin embargo, dicho compañero le dijo que no podía hospedarse en su hogar. Esto provocó que Barrios empacara sus cosas y fuera con dirección a Las Vegas.

El informe añade que Barrios dijo a las autoridades que, durante el viaje en autobús, varias personas se reían de él, y que, en sus palabras “no lo trataban como un ser humano”.

At approximately 11:42 a.m., the LVMPD received a report of a stabbing with multiple victims in front of a casino in the 3100 block of South Las Vegas Boulevard. At this time, at least six victims have been located. One victim has been declared deceased.

Cuando llegó a la ciudad, el guatemalteco habló con un conserje del Hotel Wynn en Las Vegas y le había preguntado sobre alguna oportunidad de trabajo. El informe de las autoridades detalla que Barrios le pidió a dicho conserje que se pusiera en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) para poder regresar a Guatemala.

También se narra que Yoni Barrios entabló conversación con un guardia de seguridad del Wynn, y que quería vender sus cuchillos que traía para obtener dinero para regresar al país. El guardia, según el reporte, le dijo a Barrios que “mejor saltara delante de un tren”.

Crimen

Tras haber salido del Hotel Wynn, Barrios le dijo a un grupo de cuatro imitadoras de coristas que era un cocinero.

Las autoridades señalan que una de las mujeres se sintió incómoda y empezó a retroceder. En ese momento Barrios la apuñaló cuando ella se disponía a huir.

The suspect is in custody after a stabbing that left 2 dead and 6 more injured.

La mujer testificó a las autoridades que había “sentido una presión en la espalda y que cayó al suelo“. También narró como Barrios apuñaló a Digiovanni, una de las víctimas mortales.

Barrios dijo a la Policía cuando fue arrestado que la razón por la que cometió el ataque fue porque “pensó que las mujeres se reían de él y se burlaban por su ropa“. Agregó que ” se enojó y apuñaló a una de las mujeres en el pecho, y luego empezó a agredir a otras personas que se encontraban cerca de él”.

The suspect in today's stabbings on Las Vegas Boulevard has been identified as 32-year-old Yoni Barrios. He has been booked into CCDC on two counts of open murder with a deadly weapon and six counts of attempted murder with a deadly weapon.

Las autoridades detallaron que, luego de agredir a las cuatro mujeres, Barrios escapó con dirección al sur, por una acera del lado oeste del hotel Wynn. En su intento de escape, apuñaló a otras cuatro personas que se topaban en su camino.