“Armado y peligroso”: reportan tiroteo en Memphis y afirman que tirador transmitió todo desde Facebook

La policía de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, informó este 7 de septiembre sobre un tiroteo perpetuado por un persona en las calles de la ciudad.

La información preliminar fue compartida por el Departamento de Policía de Memphis.

Las autoridades alertaron de la presencia de un hombre “armado y peligroso” que hizo “múltiples disparos” en la calle.

El Departamento de Policía también informó que recibió reportes que indican que el tirador transmitió sus acciones desde su cuenta de Facebook.

“Estamos recibiendo reportes de que está transmitiendo sus acciones en Facebook. No tenemos su ubicación específica“, dice el comunicado compartido por la policía de Memphis.

También dijeron que el hombre, que presuntamente tiene 19 años, conducía en un automóvil sedán de color azul claro. Agregaron que el vehículo tenía una etiqueta roja de concesionario, una ventanilla trasera rota.

La policía compartió en sus redes que el sujeto responde al nombre de Ezekiel Kelly.

Las autoridades, en un principio, dijeron que el sospechoso manejaba un automóvil de marca Infiniti o Nissan, pero posteriormente confirmaron que se trataba de una camioneta Toyota.

Los usuarios en las redes sociales empezaron a compartir la transmisión del tirador, que es conocido en la red social como Zeek Huncho.

Los videos muestran cómo el tirador conduce su vehículo y empieza a disparar a la calle.

En otros videos se muestra al tirador bajar de su automóvil y entrar a lo que parece ser un supermercado, en ese momento

saca una pistola, dispara a una persona que se encontraba en el lugar y escapa de la escena.

El hombre afirma haber matado a cinco personas en su transmisión en Facebook, las autoridades aún no han determinado si hay muertos o heridos.

More video of the suspect firing rounds in the Memphis, TN area shootings. #memphis #shooting #facebooklive #memphisshooting pic.twitter.com/g1MnrkuJ9r

— Michael Gibson (@Geekflanka) September 8, 2022