Al menos tres muertos y nueve heridos deja tiroteo en Nuevo México

El sospechoso, de 18 años, “fue confrontado y falleció en la escena”, informó el Departamento de Policía de Farmington, pequeña ciudad de Nuevo México a unos 340 kilómetros de la capital Santa Fe.

El jefe de la policía, Baric Crum, informó en una rueda de prensa que los oficiales que atendieron el llamado de un tiroteo activo en un barrio residencial encontraron “una escena caótica con un hombre disparándoles a individuos”.

Cuatro oficiales lo confrontaron “y consiguieron detenerlo”.

“El sospechoso está muerto, pero antes sabemos que sus acciones mataron a tres civiles”, dijo Crum.

