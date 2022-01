Al menos 19 muertos en un incendio en Nueva York, según medios locales

Un incendio registrado este domingo en un edificio de viviendas del distrito neoyorquino de El Bronx dejó al menos 19 muertos, según varios medios locales, una información aún no hecha oficial por las autoridades, que sí han adelantado que esperan múltiples fallecidos.

Según el diario New York Post y el canal de televisión ABC7, que citan a fuentes policiales, entre las 19 víctimas mortales hay 9 niños.

🇺🇸🚨 — BREAKING UPDATE: At least 31 people were seriously injured in the 5-alarm apartment building fire in the Bronx.

— Belaaz News (@TheBelaaz) January 9, 2022