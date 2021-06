Abbie Bella, la mujer de 30 años que se enamoró de un extraterrestre y que anhela otro encuentro con su alma gemela

Las historias de extraterrestres siempre causan sensación en el mundo, pero recientemente, el testimonio de una mujer que reside en Londres sorprendió a multitudes.

La historia se viralizó en redes sociales y según Abbie Bella, de 30 años, conoció el amor durante un encuentro con seres alienígenas.

Según Bella, estaba desilusionada por el comportamiento de hombres y constantemente realizaba bromas en las que afirmó desear que un extraterrestre la secuestrara.

Para la mujer de 30 años esas bromas fueron maneras de demostrar que no había encontrado el amor. Sin embargo, todo cambió con sus constantes sueños.

Bella participó recientemente en una conversación con Daily Star y durante su relato compartió detalles de cómo comenzó a soñar con una luz blanca todas las noches.

“Una noche y en mis sueños, una voz me dijo: ‘Espera en el lugar de siempre’. La noche siguiente me senté junto a la ventana abierta de mi habitación y, mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo verde me abdujo”, afirmó Bella.

Según el relato de la mujer de 30 años, la visitaron cinco alienígenas que describió como “muy altos y delgados”.

Bella agregó que, el amor que tanto ha buscado en la Tierra, parece que lo encontró en un ser de otra galaxia debido a que sintió una conexión instantánea con uno de los extraterrestres.

Durante la conversación, la mujer de 30 años dijo que, después de 20 minutos de ese encuentro, regresó a su residencia debido a que no dio su consentimiento para irse de forma definitiva con los extraterrestres, pero indicó que está enamorada y que anhela un reencuentro con el ser que denominó como su “alma gemela”.