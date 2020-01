¡A contrarreloj! Angustiantes momentos en Turquía para hallar supervivientes tras sismo que dejó 29 muertos

Con excavadoras, sierras eléctricas o con las manos, los equipos lograron por el momento sacar con vida de los escombros a 43 personas, principalmente en la provincia de Elazig, epicentro del sismo.

El temblor, de magnitud 6,8, se sintió en países vecinos, y provocó 1 mil 500 heridos, según la agencia para emergencias y catástrofes (AFAD).

El distrito de Sivrice, en la provincia de Elazig, se llevó la peor parte. El frío en la región y las horas que pasan convierten las tareas de rescate en una operación contrarreloj.

