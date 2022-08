Viruela del mono: autoridades dan detalles de la enfermedad y hacen recomendaciones para contrarrestar su propagación

Guatemala suma dos casos confirmados de viruela del mono, una enfermedad que puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo o edad, por lo que autoridades de Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen varias recomendaciones para contrarrestar el aumento de casos.

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública confirmó el segundo caso de viruela de mono en un hombre, de 27 años, residente en la Ciudad de Guatemala. Se investiga si esta persona tiene relación con el primer caso confirmado el miércoles pasado.

“El día de hoy tengo que informarles que tenemos el segundo caso confirmado. El primer caso inició síntomas el 17 de julio y el segundo el 23 de junio”, señaló.

Además, dijo que el primer caso fue detectado el 27 de julio, y el segundo, el 3 de agosto. Ambos fueron enviado a aislamiento a sus residencias con los programas educativos de prevención.

Aunque a escala mundial, la viruela del mono ha impactado más a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (98 %), esta enfermedad no es exclusiva de ese grupo de la población, según detallan las autoridades, quienes hace recomendaciones para actuar en temas de prevención y tratamiento de pacientes infectados.

Los primeros síntomas de la viruela del mono son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea parecida a la de la varicela, por lo que autoridades de Salud también piden a la población estar alerta ante esas características.

Formas de contagio

Johanna Samayoa, jefe de la Unidad de Atención del Hospital Roosevelt, explicó que son varias las formas de contagio, pero que las principales son por medio del contacto directo con lesiones de pacientes infectados, contacto directo con daños corporales y por medio de gotas respiratorias grandes.

Agregó que las lesiones orales representan un riesgo alto de contagio por medio de la saliva y los besos; además, reiteró que el contacto con lesiones anogenitales por medio de relaciones sexual también es de alto riesgo.

“Cuando se habla de gotas respiratorias grandes es contacto directo cara a cara, no es aerosol como en el caso del covid y por eso es importante el uso de la mascarilla”, señaló.

Limpieza de superficies

Samayoa agregó que las superficies de áreas donde hay o hubo pacientes infestados deben desinfectarse con cloro, porque el virus sobrevive en esos ambientes durante 15 días.

En ese mismo sentido, Samayoa también dijo que se deben desinfectar sábanas, ropa y utensilios de cocina utilizados por personas que padecen o padecieron la enfermedad.

“El virus es destruido fácilmente con una limpieza adecuada y profunda con los desinfectantes que tenemos y el uso de cloro”, reiteró.

Además, dijo que el mayor riesgo de contagio son las lesiones que presentan los pacientes, principalmente entre las tres y cuatro semanas, aunque eso dependerá de cómo evoluciona el paciente, aunque, las lesiones son infecciosas en cualquier etapa de la enfermedad.

Se puede confundir

Las autoridades reiteraron que no todas las lesiones en la piel son causadas por la viruela del mono y que la población tiende a confundir la enfermedad, la cual solo se puede detectar por medio de análisis de laboratorio.

“No podemos marcar cualquier lesión como viruela símica. Uno de los diagnósticos diferenciales es herpes simple, sífilis es otro diagnostico diferencial, molusco contagioso es otra patología que puede parecerse a las lesiones, varicela, herpes Oster. Ojo, varicela es la que más parecido tiene con la viruela símica, pero la diferencia está en que la varicela no me da lesiones orofaríngeas, no me da lesiones anales y aparecen las lesiones en diferentes estadios”, agregó Samayoa.

Grandes recomendaciones

Entre las grandes recomendaciones que hacen las autoridades están: no tocar sin guantes las lesiones de pacientes sospechosos o infectados, “por favor evitar el contacto de piel con piel, no besarlo, no abrazarlo, no relaciones sexuales con pacientes que tienen infección por viruela símica. Es importante no compartir utensilios de comida como cubierto y vasos”.

Panorama global

Liz Parra, representante de Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que del 1 de enero al 3 de agosto de 2022 se han detectado 25 mil 54 casos en 85 países a nivel global y que, en América Latina y El Cariba hay 8 mil 600 casos de viruela símica y 21 países y territorios, incluida Guatemala, en la notificación de casos.

Referente a las características de la enfermedad y con base a una porción de los datos que reportan los estados miembros, Parra dijo que “de 16 mil 719 casos, básicamente lo que se ha encontrado es que 16 mil 517, que equivalen alrededor del 98 %, son hombres que tienen sexo con hombres y con una media de edad de 37 años”.

Refirió que la enfermedad “afortunadamente” es leve, hasta el momento, y la hospitalización no representa ni el 7.1 %

Viajes internacionales

Respecto a los viajes internacionales la OMS recomienda es que en los puntos de entrada se entregue información para que las personas que llegan al país sepan a dónde acudir si llegan a tener síntomas de la enfermedad.

También recomiendan socializar la información con las empresas de transporte de viajeros internacionales.