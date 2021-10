Diputados cuestionan poca inversión en campañas de información sobre la pandemia: en 2021 solo se ha invertido Q3.5 millones

Autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) reconocieron este martes 12 de octubre en el Congreso de la República que no se ha invertido ni un centavo de su presupuesto en campañas de información en idiomas mayas sobre la pandemia de coronavirus; además, reconocen que los recursos que tienen asignados son insuficientes ante el impacto de la pandemia.

Diputados de la Bancada UNE citaron este martes a las autoridades de la SCSP y de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Salud, para que explicaran cuál ha sido la inversión que se ha hecho en materia de divulgación, partiendo de que en los últimos días ha habido rechazo hacia la vacuna en varias comunidades rurales y el presidente Alejandro Giammattei señala que las personas se dejan guiar de informaciones erróneas.

Los diputados cuestionaron la falta de campañas en idiomas mayas, porque “no podemos pedirle a la población que se vacune si hasta ahora les vamos a explicar los beneficvios en el idioma que siempre han vivido”, dijo el diputado Mazariegos Quej.

Patricia Letona, secretaria de comunicación social de la Presidencia, reconoció que no se han invertido ni un centavo de su presupuesto en campañas de información en idiomas mayas, pero asegura que coordinan acercamientos con líderes comunitarios, como otra forma de comunicar los beneficios del biológico.

Agregó el presupuesto de la Secretaría para este año es Q8 millones 135 mil, del cual se ha ejecutado el 65 por ciento en temas de divulgación y que aún tienen Q400 mil por ejecutar. Añadió que se hicieron gestiones al Ministerio de Finanzas para una ampliación presupuestaria y que hay posibilidades de que esta sea aceptada.

“Este ha sido uno de los años más complicados en el manejo de la información respecto a la pandemia y la vacunación, y también ha sido el año con menos recursos asignados en el renglón 121 que está designado a información y divulgación, pero eso no ha impedido que a pesar de los recursos modestos con que cuenta este año la Secretaría, se asignara la mayor parte de ellos a las campañas enfocadas en promover la vacunación y aparte de mantener las de prevención. Buscamos alternativas de bajo costo que tuvieran mayor alcance”, dijo a diputados Letona.

“Es irresponsable, pero a la vez inaudito que el Gobierno de la República asigne únicamente Q5 millones 945 mil 700 para el tema de información y divulgación. Se hizo un traslado de Q2 millones 193 mil 382 y subió a Q8 millones 135 mil”, dijo el diputado Orlando Blanco.

“De los Q8 millones que tienen se han ejecutado únicamente Q5 millones 455 mil, estamos hablando que el Gobierno ha invertido únicamente Q3 millones 545 mil en divulgación e información en el tema de la vacunación. Eso es irresponsable, es indignante”, reiteró el parlamentario.

Los parlamentarios también cuestionaron la poca ejecución del la Unidad de Comunicación del Ministerio de Salud, pues de los 14 millones 170 mil que tienen asignados para este año, solo se han ejecutado 81 mil 143.50.

Pedro Muñoz, asesor de comunicación del Ministerio de Salud, dijo a los parlamentarios que, aunque no se ha ejecutado el presupuesto asignado, han implementado estrategias de comunicación en las áreas de Salud en todos los idiomas gracias al apoyo de cooperantes.

“Compartimos semanalmente a todas las áreas contenido impreso, audiovisual, material para redes sociales en todos los idiomas desde hace más de un año”, dijo Muñoz.

“Como no hemos tenido la capacidad de ejecutar ese presupuesto nos hemos apoyado con cooperantes. Ya hemos ejecutado US$100 mil aproximadamente en el área del Petén y vamos a ejecutar otros US$30 mil en otras áreas del país. Con el Fondo Mundial vamos a ejecutar cerca de medio millón de dólares”, agregó Muñoz.

También dijo que el acompañamiento que se le da a las áreas -de Salud- es constante y que “debemos entender que la comunicación no solo es publicidad y difusión, sino va acompañada de esa conversación. Necesitamos crear un cambio de comportamiento para que las personas entiendan el beneficio de este proceso, no solo es voy a poner radio o voy a poner mantas, no, eso es parte y es parte de lo integran que necesitamos realizar”.