Cuáles fueron las últimas palabras que habría dicho Sebastián Piñera segundos antes del accidente

Chile amaneció este miércoles 7 de febrero pendiente de la llegada a Santiago del cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, quien murió en un accidente de helicóptero a los 74 años.

El exmandatario será despedido en un velatorio que se alargará desde este miércoles hasta el jueves en el antiguo Congreso de Santiago, y luego en el funeral de Estado que se celebrará el viernes 9 de febrero.

El deceso de Piñera ha causado revuelo en Chile y a escala internacional. Con el pasar de las horas han surgido algunos detalles de la tragedia.

EFE informó que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó que la causa de muerte del expresidente fue “asfixia por sumersión”.

“Este dato forense nos permite ir elaborando una hipótesis más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo”, explicó.

De momento no hay más detalles, por lo que no parece que se puedan esclarecer las dos principales hipótesis que se barajan: un problema técnico por las malas condiciones climáticas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, que le hubiese hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

El helicóptero que pilotaba Piñera, junto a otras tres personas que lograron salvarse, una de ellas su hermana Magdalena, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balneario turístico situado a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.

Pero mientras la investigación continúa, siguen surgiendo detalles. “Salten ustedes primero, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos”, habría sido la indicación desesperada que Sebastián Piñera expresó antes de perder el control del helicóptero y accidentarse, destacó ElSalvador.com.

Según la publicación, Piñera indicó a su hermana Magdalena Piñera, Ignacio Guerrero, amigo de la familia y su hijo Bautista Guerrero que se desabrocharan los cinturones de seguridad para saltar y nadar a la orilla del lago.

Agregó que las declaraciones surgieron durante una transmisión de televisión en la que la exministra, Karla Rubilar, se refirió a su exjefe y expandió las supuestas declaraciones de la hermana del expresidente.

“Ahora nos enteramos de las declaraciones de la hermana del presidente Piñera, quien dice que las últimas palabras fueron ‘salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes el helicóptero les va a caer encima’. Perdón, pero eso es el presidente Piñera. Eso era él”, resaltó Rubilar.