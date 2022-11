Juez Miguel Ángel Gálvez explica por qué no se presentó a audiencia para presentar descargo

El juez Miguel Ángel Gálvez no se presentó este viernes 4 de noviembre a la audiencia en la que presentaría las pruebas de descargo en el proceso de antejuicio en su contra y en sus redes sociales justificó que se debió a que, a su criterio, se viola el debido proceso.

El abogado del juez Gálvez, Herbert Pérez, si se presentó a la audiencia y entregó las pruebas por escrito. Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para ser despojado de su inmunidad por señalamientos del Ministerio Público (MP), por una denuncia que promueve la Fundación contra el Terrorismo.

A su vez, Gálvez señaló en un video que publicó en su cuenta de Twitter, que no compareció a la audiencia porque esperaba que esta fuera pública para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, indicó que “se dictó una resolución en la que se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, dijo Gálvez. Además, señaló que en la denuncia en su contra se hacía referencia a cinco procesos penales, pero tres procesos no le corresponden.

Postura del juez Gálvez

El juez de mayor riesgo agregó que le dará seguimiento al proceso que, desde su punto de vista, “está atentando en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial, especialmente al debido proceso”.

Su abogado defensor explicó este viernes que Gálvez presentó sus argumentaciones de descargo por escrito, pero el juez resolvió suspender la audiencia por ese motivo, pese a que existía esa facultad.

Ante la ausencia de Gálvez a esta audiencia, Pérez explicó que ya se tenía conocimiento de que el juez pesquisidor del caso, Roaldo Chávez, resolvió que la audiencia no sería pública. El defensor dispuso entonces presentarse individualmente a la Sala Segunda de Apelación y presentó los razonamientos por escritos resguardados en una memoria USB, porque eran muy extensas.

Pérez también mencionó que Gálvez se encuentra en un período de vacaciones.

Argumento de defensa

“El juez pesquisidor debió de haber escuchado al querellante y al funcionario afectado, en este caso al juez Miguel Ángel Gálvez”, dijo Pérez al asegurar que la obligación legal es que se realicen todas las diligencias pertinentes, ante la suspensión de la audiencia.

Pérez sostuvo que “no existe veracidad” de los hechos de la querella contra Gálvez y explicó que, como parte del proceso el pesquisidor deberá emitir su informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia. El plazo, establecido en ley, es de 60 días para que pesquisidor pueda disponer del expediente.

