Guatemala vuelve a registrar aumento de municipios en alerta roja y no logra una baja desde febrero

Hace poco más de tres meses el país contabilizaba tan solo 49 municipios bajo alerta roja, ahora este número se incrementó a 174.

La última actualización del sistema de alertas por coronavirus registra a 174 municipios con alerta roja, 92 en naranja y 74 en amarrillo; estas cifras significan que el 51% del país está bajo alerta máxima por la pandemia.

Guatemala ya cumplió dos meses desde que comenzó con el proceso de vacunación contra el coronavirus pero la cantidad de casos parece no disminuir. Por el contrario, han venido aumentando las regiones del país que tienen que ir agudizando sus controles sanitarios.

De 340 municipios, 174 están bajo alerta roja, lo que representa el 51% del territorio nacional. Lo anterior significa que poco más de la mitad del país está en una situación crítica para combatir la pandemia y que hubo un aumento de 22 municipios bajo este nivel de alerta desde la última actualización, en la que se reportaban 152.

Ahora hay 92 municipios en alerta naranja y 74 en amarillo, habiendo pocos cambios con el reporte pasado, que detallaba 113 en naranja y 73 en amarillo.

En retroceso

El aumento de municipios en alerta máxima no es nuevo. Estas condiciones se han venido presentando en los reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desde el pasado 5 de febrero, cuando detallaba a tan solo 49 municipios bajo alerta roja. Desde entonces la cantidad de casos positivos de coronavirus ha crecido constantemente.

La principal recomendación de expertos en la salud es guardar la distancia social, no salir de casa a no ser que sea necesario y utilizar en todo momento la mascarilla; pero estas recomendaciones no son aceptadas por muchos.

Un ejemplo claro fue para la celebración del 10 mayo, Día de la Madre, cuando zonas comerciales aglomeraron a buena cantidad de ciudadanos y el distanciamiento físico estuvo ausente en la mayoría de casos.

Sin contar con todos aquellos que portaban una mascarilla debajo de la barbilla o dejando al descubierto la nariz, lo que les hace estar vulnerables ante la pandemia del covid-19.

Lento proceso de vacunación

El pasado viernes los centros de vacunación habilitados por el Gobierno de Guatemala presentaron inconvenientes porque falló el sistema de registro digital, lo que ocasionó que muchas personas con cita no recibieran su vacuna o bien que tuvieran que esperar por horas, junto a muchas personas, para ser inoculadas.

Pero hasta este momento, según Eliú Mazariegos, Director del Área de Salud Guatemala Central, desconocen si esta falla en el sistema tuvo un efecto significativo con la cantidad de personas que habían estado vacunando.

El médico añadió que por esos errores del sistema aún están pendientes de recibir la última actualización de personas vacunadas, reporte que estima no se demore demasiado tiempo.

Vacunas para mayores de 50

A partir de la próxima semana los adultos mayores a partir de 50 años de edad podrán inscribirse para recibir su vacuna, según el último anuncio que hizo el presidente Alejandro Giammattei, donde afirmó que no es su responsabilidad el hecho que grupos vulnerables no confíen en la vacuna.

Hace algunos días la ministra de Salud, Amelia Flores, compareció ante la bancada Winaq, y explicó que están por trabajar en una campaña de comunicación, en donde esperar aclararle a la población todas las dudas que puedan tener referente al antídoto contra el covid-19.

El departamento de Comunicación Social de la cartera de Salud explicó que todavía no tienen la fecha exacta para que las personas de 50 años comiencen con su inscripción, pero esperan que sea en los primeros días de la próxima semana, aclarando que todos aquellos adultos de 60 y 70 años que aún no se han inscrito todavía pueden hacerlo.