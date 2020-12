Estos 50 médicos, científicos y empresarios se hicieron multimillonarios por la pandemia

Cerca de iniciar un nuevo año y después de que se informara el primer caso de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019, el mundo podría estar acercándose al comienzo del fin de una pandemia que mató a más de 1,7 millones de personas.

La vacunación contra COVID-19 ya está en marcha en los Estados Unidos y el Reino Unido, y los tratamientos con anticuerpos prometedores podrían ayudar a los médicos a luchar contra la enfermedad de manera más efectiva. Vinculado a esos avances: una gran cantidad de nuevos multimillonarios surgieron en 2020, sus fortunas fueron impulsadas por un aumento en el mercado de valores a medida que los inversores acudían en masa a empresas involucradas en el desarrollo de vacunas, tratamientos y dispositivos médicos entre otros.

En total, Forbes encontró 50 nuevos multimillonarios en el sector de la salud en 2020. Los recién llegados más notables del año son los científicos detrás de las dos vacunas más exitosas para el coronavirus: una desarrollada por Pfizer y la empresa de biotecnología alemana BioNTech, la otra por Massachusetts. Moderna también vio disparar su patrimonio neto desde enero.

Prácticamente desconocido a principios de 2020, ambos hora son multimillonarios. La directora ejecutiva de BioNTech, Sahin, cofundadora de la empresa con Özlem Türeci, su esposa y directora médica de la empresa (no posee acciones de la empresa) ahora tiene un valor de US$ 4.200 millones; su homólogo francés en Moderna, Stéphane Bancel, tiene una fortuna de US$ 4.100 millones. El meteórico ascenso de Moderna también produjo dos multimillonarios más entre sus primeros inversores, el profesor de Harvard Timothy Springer y el científico del MIT Robert Langer.

Dado que esas vacunas requerirán miles de millones de viales de vidrio para ser transportadas de manera segura, ingresó al ranking el italiano Sergio Stevanato, un nuevo multimillonario y accionista mayoritario del Stevanato Group, de propiedad privada, que fabrica viales de vidrio para varias docenas de iniciativas de vacunas en todo el mundo.

No se trata solo de vacunas: las empresas que desarrollan tratamientos con anticuerpos y medicamentos para ayudar a los médicos a combatir el virus también se beneficiaron del frenesí del mercado. Carl Hansen, director ejecutivo de la empresa canadiense de biotecnología AbCellera, ahora tiene un valor de US$ 2.900 millones después de que su empresa se hiciera pública el 11 de diciembre, impulsada por la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos el mes pasado de su tratamiento con anticuerpos desarrollado con el gigante farmacéutico Eli Lilly.

Incluso las empresas que trabajan detrás de escena para ayudar a las empresas más grandes a probar nuevos medicamentos y dispositivos vieron cómo los precios de sus acciones alcanzan nuevos máximos. August Troendle, fundador y director ejecutivo de la firma de investigación por contrato Medpace, con sede en Cincinnati, ahora tiene un valor de US$ 1.300 millones gracias a un aumento de casi el 70% en las acciones de la empresa desde principios de año.

Los nuevos magnates provienen de 11 países diferentes, pero la mayoría vive en China, el primer epicentro de COVID-19, que ahora alberga a casi tres docenas de nuevos multimillonarios de la atención médica; el principal de ellos es Hu Kun, presidente del fabricante de dispositivos médicos Contec Medical Systems, que salió a bolsa en la bolsa de valores de Shenzhen en agosto. Las acciones de Contec aumentaron casi un 150% desde la OPI gracias a las fuertes ventas en el extranjero de productos que van desde oxímetros hasta volvieron más necesarios con la propagación de COVID-19 en todo el mundo.

Aquí están los 10 recién llegados más notables con vínculos con la lucha contra la pandemia, seguidos de los otros 40 multimillonarios de la salud que surgieron en 2020:

Patrimonio neto: US$ 4,2 millones

Nacionalidad: Alemania

Fuente de riqueza: BioNTech

U?ur ?ahin, director ejecutivo de BioNTech

El médico de origen turco cofundó BioNTech en la ciudad alemana de Mainz en 2008 con su esposa, Özlem Türeci, quien se desempeña como directora médica de la firma. Posee alrededor del 17% de las acciones de la empresa. Las acciones de BioNTech aumentó un 160% desde enero gracias a su exitosa vacuna COVID-19 desarrollada en asociación con Pfizer, que fue declarada por la FDA de EE. UU. Con un 95% de efectividad en la prevención de COVID-19. Las primeras dosis se lanzaron en el Reino Unido el 8 de diciembre y en los EE. UU. El 14 de diciembre, con más dosis reservadas para la Unión Europea, Japón y Canadá, entre otros. Antes de comenzar BioNTech, Sahin y Türeci fundaron la compañía biofarmacéutica Ganymed Pharmaceuticals en 2001, que vendieron a Astellas Pharma, con sede en Japón, por aproximadamente US$ 460 millones en 2016.

Stéphane Bancel

Patrimonio neto: US$ 4.1 mil millones

Nacionalidad: Francia

Fuente de riqueza: Moderna

Stéphane Bancel, director general de Moderna.

Bancel, ciudadano francés, se convirtió en director ejecutivo de Moderna, con sede en Massachusetts, en 2011 después de dejar su trabajo anterior como director general de la empresa francesa de diagnóstico BioMérieux. Posee alrededor del 6% de Moderna, frente al 9% cuando se convirtió en multimillonario por primera vez en marzo, después de vender más de un millón de acciones, las cuales aumentaron más del 550% desde principios de año. El 18 de diciembre, la vacuna COVID-19 de Moderna, con una eficacia reportada del 95%, fue la segunda en ser aprobada por los reguladores en los EE. UU. Después de la vacuna Pfizer-BioNTech. Las primeras vacunas se administrarán en EE.UU, que ordenó 200 millones de dosis con opción a 300 millones más.

Yuan Liping

Patrimonio neto: US$ 4,1 millones

Nacionalidad: Canadá

Fuente de riqueza: productos farmacéuticos

Yuan posee el 24% de uno de los principales productores de vacunas de China, Shenzhen Kangtai Biological Products, tras su divorcio del presidente de la compañía (y también multimillonario) Du Weimin en junio. La división instantáneamente convirtió a la residente de Shenzhen en la mujer más rica de Canadá. Las acciones de Kangtai subieron un 90% desde principios de 2020. Trabajó en la empresa de 2012 a 2015 como gerente y directora y fue directora en una subsidiaria de Kangtai, Beijing Minhai Biotechnology, desde marzo de 2017. Kangtai es el fabricante chino exclusivo para la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con un acuerdo de producir 200 millones de dosis, pero la compañía tiene una historia accidentada: en 2013, su vacuna contra la hepatitis B se vinculó con la muerte de 17 bebés, pero una investigación del gobierno no llegó a ninguna parte y, según los informes, los críticos fueron presionados para retirar los artículos negativos. Un representante de Shenzhen Kangtai no respondió a una solicitud de comentarios.

Hu Kun

Patrimonio neto: US$ 3,9 millones

Nacionalidad: China

Fuente de riqueza: equipamiento médico

Hu es el presidente de Contec Medical Systems, un fabricante de dispositivos médicos con sede en la ciudad portuaria de Qinhuangdao, en el noreste de China. Hizo pública la empresa en la bolsa de valores de Shenzhen en agosto y posee casi la mitad de las acciones, que subieron casi un 150% desde la OPI. Contec obtiene más del 70% de sus ingresos del extranjero y fabrica una gama de productos médicos para hospitales, incluidos nebulizadores, estetoscopios y monitores de presión arterial.

Carl Hansen

Patrimonio neto: US$ 2,9 millones

Nacionalidad: Canadá

Fuente de riqueza: AbCellera

Hansen es el director ejecutivo y cofundador de AbCellera, una empresa de biotecnología con sede en Vancouver que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar los tratamientos de anticuerpos más prometedores para las enfermedades. Fundó la empresa en 2012. Hasta 2019 también trabajó como profesor en la Universidad de Columbia Británica, pero cambió para centrarse a tiempo completo en AbCellera. Esa decisión parece haber valido la pena, y la participación del 23% de Hansen le valió un lugar en el club multimillonario después de la exitosa cotización de AbCellera en el Nasdaq el 11 de diciembre. El gobierno de EE. UU. Ordenó 300.000 dosis de bamlanivimab, un anticuerpo que AbCellera descubrió en asociación con Eli Lilly que recibió la aprobación de la FDA como tratamiento para COVID-19 en noviembre.

Timothy Springer

Patrimonio neto: US$ 2.000 millones

Nacionalidad: Estados Unidos

Fuente de riqueza: Moderna

Timothy Springer

Springer, inmunólogo y profesor de química biológica y farmacología molecular en la Universidad de Harvard, fue un inversor fundador de Moderna en 2010, cuando inyectó alrededor de US$ 5 millones en la incipiente empresa. Una década después, su participación del 3,5% tiene un valor aproximado de US$ 1.600 millones. Springer es un inversor activo en biotecnología, con participaciones más pequeñas en empresas que cotizan en bolsa, Scholar Rock y Morphic Therapeutic, que surgió de su investigación con estudiantes postdoctorales de su laboratorio en Harvard. Obtuvo su primer gran día en 1999 cuando vendió LeukoSite, un equipo de biotecnología que fundó en 1993 y se hizo público cinco años después, a Millennium Therapeutics por US$ 635 millones.

Sergio Stevanato

Patrimonio neto: US$ 1,8 millones

Nacionalidad: Italia

Fuente de riqueza: Envases médicos

Stevanato es presidente de la empresa italiana de envasado médico Stevanato Group, el segundo mayor productor mundial de viales de vidrio y un destacado proveedor para más de cuarenta vacunas COVID-19. Fundada en las afueras de Venecia en 1949 por su padre, la compañía ahora está dirigida por los hijos de Sergio, Franco y Marco, quienes se desempeñan como CEO y vicepresidente, respectivamente. La compañía de US$ 700 millones (ventas) es también el mayor productor mundial de bolígrafos de insulina y fabrica máquinas que esterilizan y empaquetan miles de millones de viales, jeringas y otros productos de vidrio. En junio, Stevanato firmó un acuerdo con la Coalición para la Preparación e Innovaciones Epidémicas, respaldada por la Fundación Gates, para proporcionar 100 millones de viales para nueve vacunas COVID-19 diferentes; desde entonces, firmó acuerdos adicionales con varios fabricantes de vacunas más que no puede revelar públicamente.

Robert Langer

Patrimonio neto: US$ 1,5 millones

Nacionalidad: Estados Unidos

Fuente de riqueza: Moderna

Robert Langer

Conocido como el “Edison de la medicina” por su trabajo pionero en el campo de la ingeniería biomédica, Langer es profesor de ingeniería química en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue inversor fundador de Moderna en 2010 y nunca vendió una acción; su participación del 3% ahora vale alrededor de US$ 1,5 millones. Posee participaciones más pequeñas en empresas emergentes de biotecnología que cotizan en bolsa SQZ Biotechnologies y Frequency Therapeutics, ambas fundadas por estudiantes postdoctorales de su laboratorio, y posee más de 1.400 patentes que fueron licenciadas más de 400 veces a compañías farmacéuticas y médicas.

Premchand Godha

Patrimonio neto: US$ 1,4 millones

Nacionalidad: India

Fuente de riqueza: productos farmacéuticos

Godha comenzó como contador público antes de ingresar al sector farmacéutico en 1975, cuando adquirió la farmacéutica Ipca Labs, con sede en Mumbai, en sociedad con la familia de la superestrella de Bollywood Amitabh Bachchan. La empresa, que fabrica productos genéricos e ingredientes farmacéuticos, vio crecer el precio de las acciones casi el doble este año, en parte debido a una mayor producción y ventas de la polémica hidroxicloroquina medicamento contra la malaria, que se promocionó como una cura potencial al principio de la pandemia, antes de su uso se desaconseja por el Organización Mundial de la Salud por tener poco o ningún efecto en la reducción de la mortalidad por COVID-19.

August Troendle

Patrimonio neto: US$ 1,3 millones

Nacionalidad: Estados Unidos

Fuente de riqueza: Servicios farmacéuticos

Troendle es el director ejecutivo y fundador de Medpace, con sede en Cincinnati, que lleva a cabo trabajos por contrato y ensayos clínicos para empresas farmacéuticas que desarrollan medicamentos y dispositivos médicos. Antes de fundar Medpace en 1992 y hacerlo público en 2016, el médico formado en la Universidad de Maryland trabajó en desarrollo clínico en el gigante farmacéutico suizo Novartis y como oficial de revisión médica en la FDA. Los laboratorios de Medpace manejan toda la gama de servicios farmacéuticos, desde pruebas de hisopados y anticuerpos para COVID-19 para clínicas externas hasta ensayos clínicos complejos para fabricantes de medicamentos que trabajan en nuevas vacunas y tratamientos. Forbes estima que Troendle, que posee alrededor del 21% de las acciones de Medpace, ahora tiene un valor de alrededor de US$ 1,3 millones, lo que lo convierte en el último empresario de la salud en unirse al club multimillonario en 2020.

