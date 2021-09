Empornac rechaza solicitud de arrendamiento para construcción de terminal para exportación de níquel

La junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) denegó este marte 31 de agosto la solicitud de arrendamiento de ocho manzanas para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel por parte de la empresa de capital suizo Atlantic Bulk Cargo, S. A., por una inversión estimada en US$18 millones (unos Q138 millones).

“Luego de conocer lo expuesto referente a la propuesta de inversión hecha por la entidad Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno y conocida en sesión de junta directiva número 54-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de Junta Directiva en funciones somete a votación del Pleno (…) la propuesta de inversión citada, por lo que los miembros de la Junta Directiva luego de efectuar la discusión y el análisis correspondiente por unanimidad emiten el siguiente: Acuerdo No. 02-A/59-2021: 1). Denegar y en consecuencia no ha lugar por no convenir a los intereses económicos y de desarrollo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla”, señala una certificación firmada por Luis Felipe Sánchez González, secretario general de la junta directiva de la Empornac.

Minutos después, personeros de Empornac confirmaron que rechazaron la solicitud, pero no dieron mayores detalles al respecto de la decisión.

Además, el lunes 30 de agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó a la Empornac analizar la pertinencia del contrato a suscribir, pues las características del procedimiento apuntan a que se trata de una concesión y no de un arrendamiento.

La intención de arrendamiento para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel en el muelle comercial fue presentada por la empresa Atlantic Bulk, S. A., confirmó hace unos días Rodolfo Letona, viceministro de Comunicaciones y presidente en funciones de la Empornac.

“El lunes 9 de agosto, la empresa Atlantic Bulk, S. A., presentó una propuesta ante la Junta Directiva de Empornac. Esta propuesta se dio por conocida y recibida, y se trasladó a la gerencia para su debido análisis jurídico, técnico y catastral”, precisó el funcionario.

Para el miércoles están citados personeros de la Empornac en el Congreso para explicar sobre el contrato de arrendamiento que se pretendía suscribir.

Sospechas

La bancada de la UNE aseguró que una de las firmantes de la carta de solicitud de operaciones, Marina Pozzi-Pedulla, fue rastreada por ellos y descubrieron que en Luxemburgo “los acusan de ser rusos disfrazados de suizos”, y que tienen una alerta por estafas a empresas.

Aseguraron que, de hecho, el “gigante de seguros Lloyd´s” los acusó de estafadores en mayo de 2018, cuando emitieron documentos falsos para adquirir seguros de garantía.

Dijeron que la compañía en cuestión se trataba de una empresa suiza registrada en Rusia y que era parte del consorcio suizo.

Acompañaron a delegación

El ministro de Economía, Antonio Malouf, admitió que una delegación de Europa vino al país porque estaban interesados en invertir. Aseguró que él los acompañó a Petén, pero expresó que no sabía el medio en el que se habían transportado.

Al consultarle si eran rusos, el funcionario dijo que “no tenía los pasaportes a la mano” para saber de dónde venían, pero sabía que eran europeos y formaban parte de una empresa que trabaja aquí en Guatemala.

“La empresa suiza tiene una mina que produce níquel y ese níquel debe de salir del país“, expresó.