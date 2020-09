Xavier Ortiz y los inquietantes mensajes sobre su esposa Carisa de León

El exintegrante de Garibaldi, Xavier Ortiz, falleció el 7 de septiembre último y con ese suceso han salido a la luz varios temas que inquietan a su familia y seguidores.

Días después de que se diera a conocer su muerte, circuló un audio en el que se escucha a Ortiz llamar “malvada” y “mala mujer” a Carisa de León, su esposa y madre de su hijo Xavi. El audio provocó que se conocieran nuevos detalles sobre su relación desde el momento que se separaron.

“Me quiere acabado”, así se refirió el exGaribaldi a Carisa, con quien seguía casado, pero no vivían con ella.

Recientemente, el programa Suelta la Sopa reveló información importante que obtuvo luego de leer varios mensajes que Xavier intercambió con un amigo en enero de 2019 y que, supuestamente revelaron los inconvenientes que atravesaba el exintegrante de Garibaldi.

“Gracias, es solo no caer en la desesperación y la depresión, es el peor veneno que hay”, dijo Xavier en ese momento a lo que su amigo le pidió que se enfocara en lo positivo.

“Ya sé hermanito, lo que pasa es que esta es la peor hora del día. Cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar”, agregó el exGaribaldi.

La acusación en revistas

En esos mismos textos, se reveló que Xavier lamentó la información publicada en la revista TV Notas en la que se le señaló por presunta violencia doméstica en contra de su esposa.

“Es ella hermano, así se maneja para decir que ella no fue”, indicó en su momento el exGaribaldi y le afirmó a su amigo que había sido la propia Carisa quien usó la entrevista para acusarlo y también lamentó que la casa, que él había pagado, fuera escriturada a nombre de él y su todavía esposa.

Las fechas que lo marcaron

“Hoy cumple 7 años Xavi. Y no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra”, citó Xavier en los mensajes y lamentó no poder estar con su hijo debido a que, según sus declaraciones, su esposa no le permitía convivir con su hijo debido a que se había negado a pagarle unas terapias.

“Me quiere acabado hermano, me quiere indigente y así me lo dijo”, citó el exGaribaldi en los mensajes.

La respuesta de Carisa

“Esa fue su percepción y tiene todo el derecho, yo respeto a los demás, entiendo que este tiempo fue muy difícil”, dijo Carisa de León durante la entrevista que le hicieron en el mismo programa de TV y momentos después de que le mostraron el audio donde el exGaribaldi la llamó “mala” y “malvada”.

“Nunca nos divorciamos. Iniciamos el proceso, pero cuando llegamos casi al final desistimos porque no fue prioridad para ninguno de los dos en este momento. No conozco a nadie que una separación sea algo bonito, a menos que haya pasado mucho tiempo”, dijo Carisa en otro programa de televisión mexicano.