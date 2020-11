“Completamente limpio”: el examen toxicológico de Xavier Ortiz reveló detalles sobre su muerte

El exintegrante de Garibaldi, Xavier Ortiz, falleció el 7 de septiembre último y desde esa fecha se han revelado varios temas que inquietan a su familia y a seguidores.

Diversas han sido las versiones que han salido a la luz sobre la causa de su muerte. Sin embargo, los nuevos reportes fortalecen la versión que el exGaribaldi no estaba relacionado con problemas médicos.

El examen toxicológico del cuerpo de Ortiz reveló que el artista se encontraba libre de enfermedades y por esa razón, su salud física se descartó como causa probable de su suicidio.

La nueva polémica

Con los nuevos datos obtenidos en el examen toxicológico, una nueva polémica surgió entrono a los seres queridos de Xavier Ortiz y fue su expareja, Carissa de León, quien reveló detalles durante una entrevista reciente en un programa de TV.

“El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien y en todas las investigaciones que se hicieron respecto salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión”, dijo de León y agregó que recibió la notificación de que el Ortiz le dejó una cuenta bancaria en Estados Unidos con la finalidad de que se pudiera usar el dinero en caso de que algo le sucediera.

Las declaraciones de Carissa han inquietado a los admiradores de Garibaldi y a los curiosos que han seguido la pista de este suceso, el cual no concuerda con los argumentos y evidencias que se obtuvieron del teléfono de Ortiz, en donde detallaba que su relación con Carissa no se encontraban en buenos términos, especialmente luego de pasar por un conflictivo divorcio y las restricciones que conllevaron a convivir con su pequeño hijo de ocho años.

Ante esto, de León confirmó que el pequeño Xavier está llevando una terapia para poder afrontar el duelo de una forma tranquila y que se encuentra bien de salud. Sin embargo, Olga Ortíz, hermana del exGaribaldi, reveló detalles acerca del estado de ánimo pocos días antes de su suicidio e indicó que había sufrido por las condiciones económicas derivadas de la falta de trabajo y al encierro que generó la pandemia del coronavirus.

“Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos tan sorprendidos”, declaró Olga y esa versión no concuerda con lo recientemente revelado por Carissa.