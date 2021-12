Video: homenaje a Vicente Fernández en Hollywood es interrumpido por un tiroteo

Esta situación generó preocupación en los seguidores de “Chente” que se encontraban recordando su legendaria carrera artística luego de su fallecimiento este domingo 12 de diciembre.

Rick Montanez, reportero de canal CBS2, publicó por medio de sus redes sociales un video del momento exacto en que se escuchan las supuestas detonaciones de un arma.

CBS2 también reportó que la policía llegó inmediatamente al lugar de los hechos y realizaron un operativo de investigación en un edificio de apartamentos frente a la zona, ya que luego de los disparos una de las ventanas del inmueble explotó de manera instantánea.

Las autoridades locales establecieron un perímetro alrededor del área y algunos agentes policiacos subieron a los techos de los edificios aledaños para localizar a posibles tiradores.

Luego de las investigaciones, las autoridades encargadas del caso declararon la zona como aún activa y pidieron evitar el área; asimismo, fue detenido un sospechoso debido a este tiroteo registrado en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Afortunadamente, la policía no reportó ningún herido durante el incidente.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI

— Rick Montanez (@RickCBSLA) December 13, 2021