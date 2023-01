Vídeo del vergonzoso momento que vivió Harry Styles en un concierto frente a Jennifer Aniston

Los conciertos de Harry Styles se han caracterizado por ser un gran espectáculo, desde la escenografía, sus bailes mientras canta, hasta los divertidos momentos que hace pasar el artista británico a sus fanáticos. Sin embargo, en su última actuación en Los Ángeles, el intérprete de Was it was vivió una situación vergonzosa ya que su pantalón se rompió en la entrepierna, frente a sus fanáticos y celebridades como Jennifer Aniston.

Styles continúa con su gira Love on tour y el pasado 26 de enero se presentó en Los Ángeles, California. El concierto inició y la energía de los asistentes no decepcionó al exintegrante de One Direction, quien bailó y cantó como todos sus fanáticos esperaban, hasta que un movimiento hizo que su pantalón se rompiera.

El cantante británico interpretaba Music for a sushi restaurant y bailaba al ritmo de la melodía. Con una rodilla en el suelo hizo un movimiento brusco y se le abrió el pantalón de la ingle hasta la entrepierna, lo que generó gritos de sus fanáticos e hizo que él se levantara rápido con cara de asustado.

Momentos que mantienen humilde a Harry Styles pic.twitter.com/OZkCBh3w3w — Casey (@ZMALIKxSTAN) January 27, 2023

Luego del incidente Styles siguió con el concierto. Caminó hacia el otro lado del escenario, como si no hubiera pasado nada, y pidió ayuda de su equipo. Después se colocó una toalla negra, para que no se viera lo roto del pantalón y continuó cantando.

♬ original sound – ✿ Dannie ✿ @timmy.styless I LITERALLY CANT WITH HIM HE’S RIPPED ANOTHER PAIR OF PANTS AND NOW HE HAS THE PRIDE FLAG COVERUP AGAIN – “My trousers ripped. I feel I must apologise to a certain few of you right down in the front there. I mean this is a family show. You sir, are you okay? I promise it’s not part of the show. Okay. It’s a family show…or is it is! It is! Or is it.” – Harry at #L #LoveOnTourLA via wildflwrlbbh, GRAPEJUICEB00BS #harrystyles

“Mis pantalones se rasgaron. Siento que debo disculparme con algunos de ustedes. Quiero decir, este es un espectáculo familiar”, mencionó entre risas el intérprete de Watermelon Sugar. Siguió cantando, pero no olvidó lo que pasó y hasta hizo bromas con ello: “Señor, ¿está bien? Prometo que no es parte del espectáculo”, dijo el cantante a un hombre que se encontraba en primera fila.

Además de la vergüenza ante sus fanáticos, Harry Styles también se apenó porque entre el público estaba su amor platónico de la infancia, Jennifer Aniston.

Ante la presencia de la estrella de Friends, los internautas bromearon de que todo fue una estrategia del cantante para impresionar a la actriz, ya que en el 2020 Styles dijo en el programa de Ellen DeGeneres que desde pequeño estaba enamorado de Aniston.

En redes sociales se han publicado vídeos de cómo disfrutó el concierto la actriz estadounidense.