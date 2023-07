El video que muestra cómo Harry Styles es golpeado por un objeto que una persona le lanza en un concierto

Durante un concierto que llevó a cabo el cantante Harry Styles en Vienna, como parte de su gira Love On Tour en Europa, ocurrieron dos curiosos momentos que quedaron grabados en video y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El primero fue cuando el cantante, mientras interpretaba la popular canción Watermelon Sugar, fue golpeado por un objeto que le lanzó un aficionado desde la zona del público.

En el metraje no se logra observar el objeto que es lanzado al cantante.

Styles se mostró afectado luego del golpe, ya que le cayó en la zona del ojo. Sin embargo, no presentó molestias mayores y continuó el concierto con normalidad.

El metraje provocó varios comentarios en redes sociales, sobre todo críticas hacia las personas que suelen lanzar objetos a los músicos durante los conciertos.

Algunos de estos incidentes suelen ser inofensivos, como los casos de los conciertos en México donde se lanzan peluches. Pero hay casos, como el de Harry Styles, que llegan a afectar físicamente a los artistas.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG

— Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023