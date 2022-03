Vicente Fernández y Juan Gabriel: la supuesta amenaza del hijo de “El Charro de Huentitán” que dio inicio a la mala relación entre ambos artistas

Luego de la polémica desatada tras el estreno de “El Último Rey: el hijo del pueblo”, serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, los problemas de la familia del fallecido intérprete continúan.

La encargada de desvelar esta información fue Silvia Urquidi, amiga cercana de “El Divo de Juárez”, quien en una entrevista con Chisme No Like confesó que existía una mala relación entre los dos legendarios intérpretes.

Según las declaraciones de Silvia Urquidi, la relación entre Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, y Vicente Fernández llegó a su punto más bajo luego que Gerardo Fernández, hijo de “Chente”, hiciera que “El Divo de Juárez” pasara momentos de terror en un palenque de Tlaxcala.

De igual forma, confesó que Gerardo Fernández amenazó a Juan Gabriel ya que él quería cobrar la taquilla de dicho espectáculo y lo intimidó con un grupo de hombres armados.

“Sucedió hace 20 años en un palenque de Tlaxcala cuando, no sé si ustedes recuerden, Alberto demanda a quien era su manager. Entonces el manager me demanda a mí. Esto sucedió en 2002. En un palenque, al estar en el proceso, Alberto directamente con el palenquero de la Feria de Tlaxcala hizo acuerdos para presentarse. Entonces el día del palenque me llama por teléfono donde muy desesperado me pide que lo alcance ya. Me llamó mucho la atención y lo noté muy nervioso”, indicó.

“Ya en el trayecto me va platicando la señora lo que estaba sucediendo. Cuando yo llego a Tlaxcala ya habían pasado como hombres armados con Gerardo lo habían presionado, lo que querían era cobrar la taquilla. Alberto me dice que quiere platicar todo lo que había sucedido”, añadió la amiga de Juan Gabriel.

Según Silvia Urquidi, este polémico momento fue la gota que derramó el vaso en la problemática relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel, ya que después de este incidente no se volvieron a hablar.

”Jamás se volvieron a hablar en ese sentido. Gerardo con Juan Gabriel y creo que el señor Vicente tampoco. Es público que algo pasó entre ellos”, afirmó.

Para finalizar, la amiga cercana de “El Divo de Juárez” informó que “El Potrillo” tuvo que intervenir para calmar la tensión entre Juan Gabriel y la familia Fernández luego de este lamentable suceso.

“Alejandro le pide disculpas a Juan Gabriel. Esto me lo platicó Alberto”, concluyó.