Universidad dará clases para estudiar el impacto musical de Bad Bunny

El cantante puertorriqueño es uno de los músicos más populares de los últimos años. Este 2022 ha sido nominado a diez Latin Grammy y cuenta con 23 nominaciones en los premios Billboard latino. Considerado como un “fenómeno” en la música, una prestigiosa universidad de Estados Unidos impartirá un curso sobre Bad Bunny.

La noticia surgió luego de que el intérprete de Titi me preguntó presentara el vídeo de El Apagón el pasado 16 de septiembre. La producción de casi 23 minutos se convirtió en un éxito al llegar a casi 6 millones de reproducciones en las primeras 72 horas desde su publicación.

El Apagón es uno de los temas de su último álbum Un verano sin ti. En el vídeo, con estilo documental, Bad Bunny presenta varias denuncias de la situación que atraviesa Puerto Rico. Entre ellas los cortes de energía eléctrica, la gentrificación de San Juan, los beneficios que da la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” a los foráneos y la privatización en las playas.

El cantante ha sido crítico a la actual administración de Puerto Rico. Además, estuvo presente en las protestas de dicho país en el 2019.

Estudiarán a Bad Bunny

“El cantante puertorriqueño ha transformado el reguetón como ningún otro artista”, dijo Nathian Shae Rodríguez, director asociado de la facultad de periodismo y medios de comunicación de la Universidad Estatal de San Diego, California, a CBS News, según medio internacionales.

Al parecer el curso universitario se centrará en el impacto del cantante de música urbana en la cultura latina.

Shae Rodríguez, quien impartiría el curso a los estudiantes en el 2023, dijo que el artista ha cambiado a industria del reguetón al desafiar los modelos tradicionales de la masculinidad latina. “Cuando piensas en el reguetón, es hipermasculino, el machismo está incrustado en su núcleo. Y Bad Bunny ha llegado y lo ha puesto de cabeza”, opinó.

De acuerdo con el profesional, Bad Bunny presenta otra cara de la masculinidad, cómo puede ser y cómo debería ser.

Este no sería el primer curso universitario que se impartiría para explorar las obras de artistas de la música popular y su impacto en la sociedad. En julio pasado la Universidad Estatal de Texas anunció que diseñaría una materia relacionada a Harry Styles.

Another reason 4a class on ⁦@sanbenito⁩! He just dropped a music video 4 #ElApagon that doubles as a documentary 4 the exploitation & displacement of Puerto Ricans. It highlights colonialism, neoliberalism, & boricua resistance! ⁦@SDSU_JMS⁩ https://t.co/fgOUc0qqvT

— Nathian Shae Rodriguez (@DrNateRodriguez) September 16, 2022