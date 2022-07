“Tengo cien películas y tú no tienes ninguna”: las declaraciones de Andrés García sobre su reciente enemistad con Roberto Palazuelos

Andrés García, luego de sufrir una fuerte caída y revelar que está al borde de la muerte, volvió a dar de qué hablar en el mundo del espectáculo luego de amenazar a Roberto Palazuelos y lanzarle un peculiar reto.

“Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada porque voy a, no sé si debo decirlo…Lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que tengo, se pone a decir pendej*das de mí”, expresó con molestia el actor.

A pesar de la buena relación que mantuvieron por varios años, y que Roberto Palazuelos presuntamente es el heredero de su fortuna, Andrés García insultó al actor mexicano y lo retó enfrentarse “a balazos”.

“Le voy a mandar un mensajito al c*lerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, y deja de hablar de mí”, comentó.

Asimismo, el ex galán de telenovelas hizo de menos la carrera de Roberto Palazuelos al establecer que es un “don nadie” y que nunca ha protagonizado una película.

“Hazte tu propia publicidad, pend*jete. Tú sí has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate si yo no soy nadie. Tengo cien películas y tú no tienes ninguna, qué carajo eres tú”, indicó.

El enojo del actor dominicano fue producto de las supuestas palabras de Palazuelos, en las que habría amenazado a su familia por medio de una conversación que tuvo con uno de sus hijos.

“Hasta amenazó a mi familia, amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pendejad* que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de cac* así directo”, concluyó.